Шахтер разгромил Полесье. Таблица после 9-го тура женского ЧУ
В турнире лидирует Колос, который обыграл Металлист 1925
15-16 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги сезона 2024/25.
Донецкий Шахтер на выезде разгромил житомирское Полесье (4:1).
В турнире лидирует Колос (21 очко), который в гостях одолел харьковский Металлист 1925 (2:1).
Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25
Высшая лига. 9-й тур
15.10.2024
Оболонь (Киев) – Ворскла (Полтава) – 0:5 (0:2)
Голы: Аилинкий (27), Кравчук (30, 76), Левицкая (53), Радионова (59).
16.10.2024
ЕМС-Подолье (Винница) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:4 (0:2)
Голы: Колодий (2), Ковалева (12), Червинская (71), Горулько (80).
Пантеры (Умань) – Систерс (Одесса) – 0:6 (0:1)
Голы: Бойченко (28, 85), Ивкова (51), Птицына (67), Подгорная (77), Манзюк (88).
Металлист 1925 (Харьков) – Колос (Ковалевка) – 1:2 (1:0)
Голы: Алексанян (35) – Соломаха (84), Андрухив (90+4).
Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) – 1:4 (0:3)
Голы: Азизова (69) – Чайка (3, 12), Вегерич (19), Мироненко (54).
Турнирная таблица
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