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19 октября 2024, 06:59 | Обновлено 19 октября 2024, 08:00
314
0

Шахтер разгромил Полесье. Таблица после 9-го тура женского ЧУ

В турнире лидирует Колос, который обыграл Металлист 1925

19 октября 2024, 06:59 | Обновлено 19 октября 2024, 08:00
314
0
Шахтер разгромил Полесье. Таблица после 9-го тура женского ЧУ
womensfootball.com.ua

15-16 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги сезона 2024/25.

Донецкий Шахтер на выезде разгромил житомирское Полесье (4:1).

В турнире лидирует Колос (21 очко), который в гостях одолел харьковский Металлист 1925 (2:1).

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25

Высшая лига. 9-й тур

15.10.2024

Оболонь (Киев) – Ворскла (Полтава) – 0:5 (0:2)

Голы: Аилинкий (27), Кравчук (30, 76), Левицкая (53), Радионова (59).

16.10.2024

ЕМС-Подолье (Винница) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:4 (0:2)

Голы: Колодий (2), Ковалева (12), Червинская (71), Горулько (80).

Пантеры (Умань) – Систерс (Одесса) – 0:6 (0:1)

Голы: Бойченко (28, 85), Ивкова (51), Птицына (67), Подгорная (77), Манзюк (88).

Металлист 1925 (Харьков) – Колос (Ковалевка) – 1:2 (1:0)

Голы: Алексанян (35) – Соломаха (84), Андрухив (90+4).

Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) – 1:4 (0:3)

Голы: Азизова (69) – Чайка (3, 12), Вегерич (19), Мироненко (54).

Турнирная таблица

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Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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