МАРЕСКА: «Мы начали думать, что Палмер решит наши проблемы»

Главный тренер «Челси» итальянец Энцо Мареска в интервью журналистам издания PAsport рассказал о главной проблеме «пенсионеров».

«Мы начали думать, что Коул Палмер решит наши проблемы, и это большая ошибка. Мы возлагаем на него всю ответственность, а это неправильно. У нас много игроков, которые хорошо играют. Надо уже становиться одной командой», - прокомментировал Мареска.

Коул Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 7 матчей в Английской Премьер-лиге и забил 6 мячей.