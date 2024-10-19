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  4. МАРЕСКА: «Мы начали думать, что Палмер решит наши проблемы»
Англия
19 октября 2024, 10:40 | Обновлено 19 октября 2024, 10:46
345
0

МАРЕСКА: «Мы начали думать, что Палмер решит наши проблемы»

Главный тренер уверен, что от игрока все очень много требуют

19 октября 2024, 10:40 | Обновлено 19 октября 2024, 10:46
345
0
МАРЕСКА: «Мы начали думать, что Палмер решит наши проблемы»
Transfermarkt. Коул Палмер

Главный тренер «Челси» итальянец Энцо Мареска в интервью журналистам издания PAsport рассказал о главной проблеме «пенсионеров».

«Мы начали думать, что Коул Палмер решит наши проблемы, и это большая ошибка. Мы возлагаем на него всю ответственность, а это неправильно. У нас много игроков, которые хорошо играют. Надо уже становиться одной командой», - прокомментировал Мареска.

Коул Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 7 матчей в Английской Премьер-лиге и забил 6 мячей.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Коул Палмер Энцо Мареска Челси
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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