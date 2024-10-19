МАРЕСКА: «Мы начали думать, что Палмер решит наши проблемы»
Главный тренер уверен, что от игрока все очень много требуют
Главный тренер «Челси» итальянец Энцо Мареска в интервью журналистам издания PAsport рассказал о главной проблеме «пенсионеров».
«Мы начали думать, что Коул Палмер решит наши проблемы, и это большая ошибка. Мы возлагаем на него всю ответственность, а это неправильно. У нас много игроков, которые хорошо играют. Надо уже становиться одной командой», - прокомментировал Мареска.
Коул Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 7 матчей в Английской Премьер-лиге и забил 6 мячей.
🚨🔵 Enzo Maresca: “If we think that Cole Palmer is going to solve all our problems, it’s a big mistake”, says via @pasport.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024
“We put all the pressure on his shoulders and that is wrong. We have many players that are doing well. It’s not just about Cole, it’s about the squad”. pic.twitter.com/Tz2JZo6Vqx
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