ФОТО. Украинский футболист в Барселоне: намёк на трансфер мечты?

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отметил 21-летие в Барселоне, вызвав слухи о возможном интересе к топ-клубу.

Эта поездка привлекла больше внимания к его личной жизни.

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Девушка Ярмолюка сделала ему сюрприз, красиво поздравив его с днём рождения.

Фанаты заметили, что модель Виктория, которую связывают с футболистом, тоже постит фото из Барселоны.