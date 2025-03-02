Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинский футболист в Барселоне: намёк на трансфер мечты?
Другие новости
02 марта 2025, 05:38 |
740
1

ФОТО. Украинский футболист в Барселоне: намёк на трансфер мечты?

А ещё засветил свою девушку

02 марта 2025, 05:38 |
740
1
ФОТО. Украинский футболист в Барселоне: намёк на трансфер мечты?
Instagram. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отметил 21-летие в Барселоне, вызвав слухи о возможном интересе к топ-клубу.

Эта поездка привлекла больше внимания к его личной жизни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка Ярмолюка сделала ему сюрприз, красиво поздравив его с днём рождения.

Фанаты заметили, что модель Виктория, которую связывают с футболистом, тоже постит фото из Барселоны.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Аррегини. Новая ведущая Реал Мадрид-TV – огонь
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
фото Егор Ярмолюк Брентфорд lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Футбол | 01 марта 2025, 11:54 2
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»

Йожеф вспомнил встречу с президентом рф

Джервонта должен вынести Роуча. Может быть нокаут
Бокс | 01 марта 2025, 23:04 3
Джервонта должен вынести Роуча. Может быть нокаут
Джервонта должен вынести Роуча. Может быть нокаут

Дэвис говорит, что это его последний год в боксе

Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Война | 01.03.2025, 13:23
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01.03.2025, 07:47
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
Футбол | 02.03.2025, 05:16
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Поїхав чувак відпочити з дівчиною у Барселону, в чому проблема? Дівчина така собі, з перекачаними губами.
А до рівня гравця "Барселони" йому ще дуже далеко.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 5
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 16
Бокс
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 79
Война
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
28.02.2025, 16:29 2
Футбол
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
28.02.2025, 00:42 5
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем