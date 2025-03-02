Другие новости02 марта 2025, 05:38 |
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ФОТО. Украинский футболист в Барселоне: намёк на трансфер мечты?
А ещё засветил свою девушку
02 марта 2025, 05:38 |
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Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отметил 21-летие в Барселоне, вызвав слухи о возможном интересе к топ-клубу.
Эта поездка привлекла больше внимания к его личной жизни.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка Ярмолюка сделала ему сюрприз, красиво поздравив его с днём рождения.
Фанаты заметили, что модель Виктория, которую связывают с футболистом, тоже постит фото из Барселоны.
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А до рівня гравця "Барселони" йому ще дуже далеко.