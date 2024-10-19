«Он вернется к Рождеству». Арне Слот об Аллисоне

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал, когда ожидает возвращения голкипера Алиссона. Нидерландский специалист надеется, что вратарь вернется к тренировкам уже в новом году.

«Он вернется к Рождеству. По крайней мере пока такие прогнозы, но никогда нельзя знать точно. Никогда не знаешь, как будет прогрессировать травма в начале, поэтому более точно на этот вопрос можно будет ответить через две-три недели», - цитирует Слота журналист Фабрицио Романо.

Алиссон травмировался в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (0:1). Тогда голкиперу диагностировали травму подколенного сухожилия. Вместо него на 79-й минуте на поле вышел польский вратарь Витезслав Ярош.

Также в распоряжении Арне Слота есть 25-летний ирландский голкипер - Кевин Оран Келлехер.