Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Первое место в рейтинге занял легендарный Паоло Мальдини
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших игроков в истории итальянской Серии А.
Первую строчку рейтинга занял живая легенда «Милана» Паоло Мальдини. Именитый экс-защитник опередил Диего Марадону, который в Серии А играл за «Наполи» и легендарного экс-вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
Четвертую строчку списка занял трехкратный обладатель Золотого мяча в составе «Милана» Марко ван Бастен, а за ним разместился экс-игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан.
В топ-10 рейтинга также попали Андреа Пирло, Франческо Тотти, Франко Барези, Алессандро Дель Пьеро и Хавьер Дзанетти.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-10 игроков в истории Серии А от Give Me Sport
- Паоло Мальдини
- Диего Марадона
- Джанлуиджи Буффон
- Марко ван Бастен
- Зинедин Зидан
- Андреа Пирло
- Франческо Тотти
- Франко Барези
- Алессандро Дель Пьеро
- Хавьер Дзанетти
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