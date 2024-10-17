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Италия
17 октября 2024, 01:16 |
84
0

Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон

Первое место в рейтинге занял легендарный Паоло Мальдини

17 октября 2024, 01:16 |
84
0
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
GiveMeSport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших игроков в истории итальянской Серии А.

Первую строчку рейтинга занял живая легенда «Милана» Паоло Мальдини. Именитый экс-защитник опередил Диего Марадону, который в Серии А играл за «Наполи» и легендарного экс-вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Четвертую строчку списка занял трехкратный обладатель Золотого мяча в составе «Милана» Марко ван Бастен, а за ним разместился экс-игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан.

В топ-10 рейтинга также попали Андреа Пирло, Франческо Тотти, Франко Барези, Алессандро Дель Пьеро и Хавьер Дзанетти.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 игроков в истории Серии А от Give Me Sport

  1. Паоло Мальдини
  2. Диего Марадона
  3. Джанлуиджи Буффон
  4. Марко ван Бастен
  5. Зинедин Зидан
  6. Андреа Пирло
  7. Франческо Тотти
  8. Франко Барези
  9. Алессандро Дель Пьеро
  10. Хавьер Дзанетти
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Диего Марадона Паоло Мальдини Джанлуиджи Буффон Марко ван Бастен Зинедин Зидан Андреа Пирло Франческо Тотти Франко Барези Алессандро Дель Пьеро Хавьер Дзанетти Серия A чемпионат Италии по футболу рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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