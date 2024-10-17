Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших игроков в истории итальянской Серии А.

Первую строчку рейтинга занял живая легенда «Милана» Паоло Мальдини. Именитый экс-защитник опередил Диего Марадону, который в Серии А играл за «Наполи» и легендарного экс-вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Четвертую строчку списка занял трехкратный обладатель Золотого мяча в составе «Милана» Марко ван Бастен, а за ним разместился экс-игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан.

В топ-10 рейтинга также попали Андреа Пирло, Франческо Тотти, Франко Барези, Алессандро Дель Пьеро и Хавьер Дзанетти.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 игроков в истории Серии А от Give Me Sport