Эндрик окончательно определился со своим будущим в Реале

Бразильский талант мадридского «Реала» Эндрик имеет очень мало игровой практики в королевском клубе. Некоторые СМИ сообщали о желании бразильца покинуть «сливочных» из-за этого факта.

Как сообщает авторитетное издание AS, бразилец не намерен уходить в аренду и планирует доказать наставнику «сливочных» Карло Анчелотти, что готов играть в стартовом составе команды.

Стоит отметить, в этом сезоне Эндрик провел девять из 12 матчей за «Реал», но в основном появлялся на замену в конце матчей. В активе бразильца два гола.

Ранее Карло Анчелотти дал совет молодому бразильцу, поддержав его.