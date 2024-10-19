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Испания
19 октября 2024, 12:09 | Обновлено 19 октября 2024, 12:50
538
0

Эндрик окончательно определился со своим будущим в Реале

Талантливый бразилец не собирается уходить в аренду

19 октября 2024, 12:09 | Обновлено 19 октября 2024, 12:50
538
0
Эндрик окончательно определился со своим будущим в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский талант мадридского «Реала» Эндрик имеет очень мало игровой практики в королевском клубе. Некоторые СМИ сообщали о желании бразильца покинуть «сливочных» из-за этого факта.

Как сообщает авторитетное издание AS, бразилец не намерен уходить в аренду и планирует доказать наставнику «сливочных» Карло Анчелотти, что готов играть в стартовом составе команды.

Стоит отметить, в этом сезоне Эндрик провел девять из 12 матчей за «Реал», но в основном появлялся на замену в конце матчей. В активе бразильца два гола.

Ранее Карло Анчелотти дал совет молодому бразильцу, поддержав его.

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Эндрик Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: AS
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