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Испания
22 сентября 2024, 22:25 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:02
531
1

«Ему необходимо иметь немного терпения». Анчелотти – о игроке Реала

Главный тренер сливочных высказал свое мнение о 18-летнем Эндрике

22 сентября 2024, 22:25 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:02
531
1
«Ему необходимо иметь немного терпения». Анчелотти – о игроке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о молодом нападающем королевского клуба Эндрике:

«С одной стороны, да, я могу быть несправедливым, потому что он хорошо тренируется, он очень качественный игрок. Но на его позиции могут сыграть Винисиус, Родриго, Мбаппе... ему необходимо иметь немного терпения».

В матче 6-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (4:1) Эндрик вышел на замену на 84-й минуте. В своем дебютном матче в Лиге чемпионов, который состоялся 17 сентября против «Штутгарта», бразилец вышел на замену и забил гол на исходе поединка.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 18-летнего форварда в 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Эндрик успел сыграть за «Реал» в 5 играх, забив 1 гол.

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Іван Распутін Источник: Managing Madrid
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Комментарии 1
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avk2307
Цікаво просто. Минулого року те саме Анчелотті про Гюллера говорив....
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