21.09.2024 22:00 - : -
Испания19 сентября 2024, 22:06 |
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Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября матч 6-го тура Ла Лиги
19 сентября 2024, 22:06 |
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В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эспаньол».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ЭспаньолСмотреть трансляцию
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