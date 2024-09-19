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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.09.2024 22:00 - : -
Эспаньол
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Испания
19 сентября 2024, 22:06 |
42
0

Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября матч 6-го тура Ла Лиги

19 сентября 2024, 22:06 |
42
0
Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Эспаньол
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Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Эспаньол
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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