В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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