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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.09.2024 22:00 - : -
Эспаньол
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Испания
21 сентября 2024, 01:32 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:33
24
0

Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

21 сентября 2024, 01:32 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:33
24
0
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда показала свой класс в прошлом сезоне. Причем и на национальном уровне, где выиграли сначала Суперкубок, а потом и Примеру, и на международном - закончили розыгрыш победой, уже очередной, в Лиге чемпионов. На этом поставили точку Кроос в карьере в целом (до этого сыграв за сборную на домашнем Евро), Хоселу и Начо (уехали на Ближний Восток). Но Флорентино Перес не усиливал оборону и центр поля, зато в и так сильную атаку подписали Мбаппе с Эндриком. В итоге галактикос в основном выигрывают, в том числе и в Суперкубке УЕФА (2:0 с Аталантой с дебютным голом Килиана), но хватило и ничьих, буквально на ровном месте, в гостях у Мальорки и Лас-Пальмаса. А с Реал Сосьедад помогли победить слабая реализация моментов и соперника и пара пенальти во втором тайме. Начиная новый цикл Лиги чемпионов с Штугартом, обладатели Ушастого тоже вполне могли потерять очки - победу они вырвали в последние четверть часа игрового времени.

Эспаньол

Клуб смог в очередной раз вернуться в Примеру. Только уже не напрямую: в прошлом цикле Сегунды один из фаворитов закончил только четвертым, но подтвердил свой класс через плей-офф. И, главное, попугайчики уже показали, что не выглядят лишними на старом-новом уровне. Да, начали с поражений, по 0:1, не только с Реалом Сосьедад, но и с коллегой по повышению, Вальядолидом. Но потом сначала поставили подножку Атлетико, выстояв на 0:0 в Мадриде. А потом обыграли 2-1 дома Райо Вальекано, подняв настроение перед паузой на игры сборных. После возобновления розыгрыша, принимая Алавес, прибавили еще три важных очка, выиграв зрелищный поединок 3:2.

Статистика личных встреч

Семь из восьми последних очных поединка, в том числе и уже трижды кряду, победу брали сливочные.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе чемпиона. Но его кондиции не оптимальны, а гости явно уйдут в глухую оборону. Ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
21 сентября 2024 -
22:00
Эспаньол
Тотал голов меньше 3.5 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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