Автогол и ошибка Куртуа. Реал одержал волевую победу над новичком Ла Лиги

В субботу, 21 сентября, прошел матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Эспаньол».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» одержал непростую победу со счетом 2:1. Гости вышли вперед в начале второго тайма. Голевую ошибку допустил Тибо Куртуа, который прострельную передачу пропустил между ног – мяч оказался в воротах. Этот мяч был записан, как автогол Куртуа.

Однако после этого мадридцы ответили тремя голами. Забивали Карвахаль, Родриго, Винисиус и Мбаппе.

Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября.

Реал – Эспаньол – 4:1

Голы: Карвахаль, 58, Родриго, 75, Винисиус, 78, Мбаппе, 90 (пен) – Куртуа, 54 (автогол)

Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Милитао, Карвахаль (Васкес, 59), Тчуамени, Беллингем (Рюдигер, 84), Вальверде, Модрич, Гюлер (Винисиус Жуниор, 55), Родриго (Эндрик, 84), Мбаппе.



Эспаньол: Гарсия, Ромеро, Техеро (Агуадо, 76), Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Крал, Лосано (Грагера, 67), Каррерас (Кардона, 76), Пуадо (Милья, 81), Шеддира (Велис, 46).