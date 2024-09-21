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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.09.2024 22:00 – FT 4 : 1
Эспаньол
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Испания
21 сентября 2024, 23:59 |
104
0

Автогол и ошибка Куртуа. Реал одержал волевую победу над новичком Ла Лиги

«Реал» одержал победу против «Эспаньола»

21 сентября 2024, 23:59 |
104
0
Автогол и ошибка Куртуа. Реал одержал волевую победу над новичком Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В субботу, 21 сентября, прошел матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Эспаньол».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» одержал непростую победу со счетом 2:1. Гости вышли вперед в начале второго тайма. Голевую ошибку допустил Тибо Куртуа, который прострельную передачу пропустил между ног – мяч оказался в воротах. Этот мяч был записан, как автогол Куртуа.

Однако после этого мадридцы ответили тремя голами. Забивали Карвахаль, Родриго, Винисиус и Мбаппе.

Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября.

Реал – Эспаньол – 4:1
Голы: Карвахаль, 58, Родриго, 75, Винисиус, 78, Мбаппе, 90 (пен) – Куртуа, 54 (автогол)

Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Милитао, Карвахаль (Васкес, 59), Тчуамени, Беллингем (Рюдигер, 84), Вальверде, Модрич, Гюлер (Винисиус Жуниор, 55), Родриго (Эндрик, 84), Мбаппе.

Эспаньол: Гарсия, Ромеро, Техеро (Агуадо, 76), Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Крал, Лосано (Грагера, 67), Каррерас (Кардона, 76), Пуадо (Милья, 81), Шеддира (Велис, 46).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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