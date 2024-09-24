Реал Мадрид

Реал – Эспаньол – 4:1. Автогол Куртуа. Видео голов и обзор матча
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21 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (4:1).
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.
Ошибку допустил голкипер Тибо Куртуа, пропустив мяч между ног – автогол. Реал ответил четырьмя голами.
Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября
Реал – Эспаньол – 4:1
Голы: Карвахаль, 58, Родриго, 75, Винисиус, 78, Мбаппе, 90 (пен) – Куртуа, 54 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Куртуа, 54 (автогол)
ГОЛ! 1:1. Карвахаль, 58 мин
ГОЛ! 2:1. Родриго, 75 мин.
ГОЛ! 3:1. Винисиус, 78 мин.
ГОЛ! 4:1. Мбаппе, 90 мин (пен)
События матча
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