Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Эспаньол – 4:1. Автогол Куртуа. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.09.2024 22:00 – FT 4 : 1
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 сентября 2024, 04:12 | Обновлено 24 сентября 2024, 07:33
93
0

Реал – Эспаньол – 4:1. Автогол Куртуа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги

24 сентября 2024, 04:12 | Обновлено 24 сентября 2024, 07:33
93
0
Реал – Эспаньол – 4:1. Автогол Куртуа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

21 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (4:1).

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.

Ошибку допустил голкипер Тибо Куртуа, пропустив мяч между ног – автогол. Реал ответил четырьмя голами.

Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября

Реал – Эспаньол – 4:1

Голы: Карвахаль, 58, Родриго, 75, Винисиус, 78, Мбаппе, 90 (пен) – Куртуа, 54 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Куртуа, 54 (автогол)

ГОЛ! 1:1. Карвахаль, 58 мин

ГОЛ! 2:1. Родриго, 75 мин.

ГОЛ! 3:1. Винисиус, 78 мин.

ГОЛ! 4:1. Мбаппе, 90 мин (пен)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Тибо Куртуа (Реал Мадрид).
По теме:
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Шахтер U-19 не сумел обыграть Оболонь U-19
ВИДЕО. Чернигов обыграл Ворсклу-2 в матче Второй лиги
Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа автогол Ла Лига Дани Карвахаль Андрей Лунин видео голов и обзор Родриго Гоес Винисиус Жуниор Реал - Эспаньол Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Футбол | 24 сентября 2024, 00:16 6
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал

Эрлинг серьезно рассматривает уход из «Манчестер Сити»

Ман Сити – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 24 сентября 2024, 06:37 0
Ман Сити – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Ман Сити – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 24 сентября в 21:45 по Киеву

«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Футбол | 23.09.2024, 12:56
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Бокс | 23.09.2024, 11:49
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Футбол | 23.09.2024, 16:23
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
23.09.2024, 11:05
Футбол
Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
22.09.2024, 20:55 25
Футбол
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 29
Футбол
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
22.09.2024, 11:21 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
22.09.2024, 17:41 6
Бокс
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
22.09.2024, 14:24 2
Бокс
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем