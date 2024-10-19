Тоттенхэм попросил своих фанатов не петь гомофобные песни про Артету

«Тоттенхэм» написал письмо своим фанатам, в котором предупредил, что любые гомофобные скандирования про главного тренера «Арсенала» Микеля Артету будет пресекаться любыми способами. В начале сезона фанаты уже отметились неприличными высказываниями на стадионе «Олд Траффорд» в матче «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (0:3).

«Мы напоминаем нашим болельщикам, что клуб придерживается подхода нулевой терпимости ко всем формам дискриминации. Наши стюарды будут носить специальные камеры, чтобы идентифицировать тех, кто будет причастен к нецензурным скандированиям. Особенно это касается оскорблений в сторону Микеля Артеты», – написала пресс-служба команды.

Ранее Королевская прокуратура Англии уже обращалась к «Тоттенхэму» из-за постоянных оскорбительных слов в адрес Артеты. Также доставалось от болельщиков и форварду их клуба Доминику Соланке.