Тоттенхэм попросил своих фанатов не петь гомофобные песни про Артету
Болельщики команды слишком часто оскорбляют тренера Арсенала
«Тоттенхэм» написал письмо своим фанатам, в котором предупредил, что любые гомофобные скандирования про главного тренера «Арсенала» Микеля Артету будет пресекаться любыми способами. В начале сезона фанаты уже отметились неприличными высказываниями на стадионе «Олд Траффорд» в матче «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (0:3).
«Мы напоминаем нашим болельщикам, что клуб придерживается подхода нулевой терпимости ко всем формам дискриминации. Наши стюарды будут носить специальные камеры, чтобы идентифицировать тех, кто будет причастен к нецензурным скандированиям. Особенно это касается оскорблений в сторону Микеля Артеты», – написала пресс-служба команды.
Ранее Королевская прокуратура Англии уже обращалась к «Тоттенхэму» из-за постоянных оскорбительных слов в адрес Артеты. Также доставалось от болельщиков и форварду их клуба Доминику Соланке.
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