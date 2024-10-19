Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм попросил своих фанатов не петь гомофобные песни про Артету
Англия
19 октября 2024, 12:17 | Обновлено 19 октября 2024, 12:54
344
1

Тоттенхэм попросил своих фанатов не петь гомофобные песни про Артету

Болельщики команды слишком часто оскорбляют тренера Арсенала

19 октября 2024, 12:17 | Обновлено 19 октября 2024, 12:54
344
1
Тоттенхэм попросил своих фанатов не петь гомофобные песни про Артету
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

«Тоттенхэм» написал письмо своим фанатам, в котором предупредил, что любые гомофобные скандирования про главного тренера «Арсенала» Микеля Артету будет пресекаться любыми способами. В начале сезона фанаты уже отметились неприличными высказываниями на стадионе «Олд Траффорд» в матче «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (0:3).

«Мы напоминаем нашим болельщикам, что клуб придерживается подхода нулевой терпимости ко всем формам дискриминации. Наши стюарды будут носить специальные камеры, чтобы идентифицировать тех, кто будет причастен к нецензурным скандированиям. Особенно это касается оскорблений в сторону Микеля Артеты», – написала пресс-служба команды.

Ранее Королевская прокуратура Англии уже обращалась к «Тоттенхэму» из-за постоянных оскорбительных слов в адрес Артеты. Также доставалось от болельщиков и форварду их клуба Доминику Соланке.

По теме:
Сандерленд сообщил, что переход Хендерсона под вопросом
Уйти нельзя остаться. Гвардиола намекнул на свой уход из Ман Сити
Лидер Ман Сити восстановился от травмы – футболист пропустил почти месяц
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Арсенал Лондон Тоттенхэм
Микола Титюк Источник: The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Футбол | 19 октября 2024, 07:10 3
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста

Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Теннис | 19 октября 2024, 08:11 5
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде

Людмила на Итоговом турнире в Эр-Рияде выступит вместе с Аленой Остапенко

ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
Футбол | 18.10.2024, 22:05
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити
Футбол | 19.10.2024, 12:38
МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити
МЮ интересуется тренером Спортинга, придется конкурировать с Манчестер Сити
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Футбол | 18.10.2024, 17:15
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Так что Артета любит шалить нетрадиционно...??? 😏
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
17.10.2024, 12:39
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
17.10.2024, 14:31 1
Футбол
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 2
Футбол
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
17.10.2024, 09:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем