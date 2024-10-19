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  4. Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Англия
19 октября 2024, 00:49 |
319
1

Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки

Судаковым заинтересовался именитый клуб из Лондона

19 октября 2024, 00:49 |
319
1
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

К таланту сборной Украины есть интерес от многих клубов АПЛ, а конкретную заинтересованность проявляет «Челси». Лондонцы готовы заплатить «Шахтеру» за Судакова 65 миллионов фунтов стерлингов. По мнению британского портала Daily Express, «Челси» выступает фаворитом в подписании Судакова, а убедить Георгия выбирать именно «пенсионеров» должен Михаил Мудрик.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Шахтер Донецк Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: Daily Express
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Там во вторник как раз игра с Арсеналом в Лондоне, смогут рассмотреть его поближе вместо тысячи слов.
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