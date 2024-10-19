22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

К таланту сборной Украины есть интерес от многих клубов АПЛ, а конкретную заинтересованность проявляет «Челси». Лондонцы готовы заплатить «Шахтеру» за Судакова 65 миллионов фунтов стерлингов. По мнению британского портала Daily Express, «Челси» выступает фаворитом в подписании Судакова, а убедить Георгия выбирать именно «пенсионеров» должен Михаил Мудрик.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.