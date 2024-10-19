На Львовщине провели турнир памяти Баля
Десять лет назад ушел из жизни прославленный футболист
Уже десять лет нет с нами легендарного футболиста киевского «Динамо» и тренера сборной Украины Андрея Баля.
Как стало известно Sport.ua, в Новом Роздоле, что на Львовщине, проводится традиционный всеукраинский юношеский турнир, посвященный памяти Андрея Баля.
В очередном старте, который завершился 18 октября, приняли участие 9 команд из игроков 2011 года рождения. Главный приз получили воспитанники футбольной академии «Роздолье», которые опередили других призеров – из Николаевской и Стрыйской ДЮСШ.
Организаторы соревнований – Новороздольский городской и Николаевский райсовет, меценаты Игорь Мартынюк, Александр Кирилюк, а также брат Андрея Баля – Орест, который ныне работает заместителем генерального директора ФК «Верес», позаботились, чтобы все команды были с призами, а каждый участник получил памятный значок с портретом Андрея Баля и буклет, где говорилось о его победном пути в футболе.
Призы вручали известные в прошлом футболисты «Карпат» Геннадий Лихачев, Олег Родин и Владимир Безубяк.
Напомним, заслуженный мастер спорта Андрей Баль выступал за львовские «Карпаты», киевское «Динамо», израильские «Маккаби» и «Бней-Иегуда», тренировал сборную Украины, «Ворсклу» и «Черноморец».
Ранее мы сообщали, что ровенский «Верес» осуществил некоторые изменения в руководящем составе клуба.
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