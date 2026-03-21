Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Украина. Премьер лига
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко оценил победу киевлян в матче чемпионата Украины против «Александрии» (5:0).

– Осенью у динамовцев такого не было.

– Не было, потому что футболисты бегали в разные стороны. Сейчас пришла молодежь… хотя кто же задал тон этой победе на четвертой минуте? Капитан, ветеран и лидер коллектива Андрей Ярмоленко. Вот благодаря таким игрокам и растет молодежь.

Когда я пришел в «Динамо», меня сразу взяли под опеку Владимир Бессонов, Андрей Баль. Гораздо легче было адаптироваться в основном составе.

По теме:
Кривбасс – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Рух – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Легенда Шахтера оценил выход команды в четвертьфинал Лиги конференций
Динамо Киев Олег Саленко Андрей Баль Андрей Ярмоленко Владимир Бессонов статьи Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига эксклюзив Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Матвей Пономаренко Сергей Демьянчук
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Другие виды | 20 марта 2026, 14:01 21
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит в Польше

ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного
Футбол | 20 марта 2026, 23:18 4
ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного
ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного

На 25-й минуте матча 30-го тура Серии А Дженоа – Удинезе Руслан был близок к суперголу

Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A
Футбол | 20.03.2026, 23:52
Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A
Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Футбол | 20.03.2026, 07:49
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 06:23
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 29
Футбол
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 3
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 124
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем