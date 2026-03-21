Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко оценил победу киевлян в матче чемпионата Украины против «Александрии» (5:0).

– Осенью у динамовцев такого не было.

– Не было, потому что футболисты бегали в разные стороны. Сейчас пришла молодежь… хотя кто же задал тон этой победе на четвертой минуте? Капитан, ветеран и лидер коллектива Андрей Ярмоленко. Вот благодаря таким игрокам и растет молодежь.

Когда я пришел в «Динамо», меня сразу взяли под опеку Владимир Бессонов, Андрей Баль. Гораздо легче было адаптироваться в основном составе.