Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Известный футболист похвалил Ярмоленко
Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко оценил победу киевлян в матче чемпионата Украины против «Александрии» (5:0).
– Осенью у динамовцев такого не было.
– Не было, потому что футболисты бегали в разные стороны. Сейчас пришла молодежь… хотя кто же задал тон этой победе на четвертой минуте? Капитан, ветеран и лидер коллектива Андрей Ярмоленко. Вот благодаря таким игрокам и растет молодежь.
Когда я пришел в «Динамо», меня сразу взяли под опеку Владимир Бессонов, Андрей Баль. Гораздо легче было адаптироваться в основном составе.
