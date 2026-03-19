Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 16:25 | Обновлено 19 марта 2026, 16:35
«Уровень ветеранского футбола». Саленко оценил разгромную победу Динамо

Бывший нападающий «бело-синих» не увидел сопротивления со стороны «Александрии»

Динамо. Александрия – Динамо

Сегодня, 19 марта в матче 21-го тура «Динамо» на выезде разгромило «Александрию» со счетом 5:0 и киевляне снова приблизились на расстояние одного очка к «Полесью», которое идет на третьем месте.

Своими впечатлениями от прошедшей игры эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный в прошлом нападающий «бело-синих» Олег Саленко.

– Олег, вам понравилось движение «Динамо» в прошедшем поединке?
– Понравилось, но давайте учитывать, с кем киевляне играли. Это уровень ветеранского футбола. «Александрия» не бежала или не хотела бежать, но факт остается фактом.

– Но осенью у динамовцев такого не было.
– Не было, потому что футболисты бежали в разные стороны. Сейчас пришла молодежь… хотя кто задал тон этой победе на четвертой минуте? Капитан, ветеран и лидер коллектива Андрей Ярмоленко. Вот благодаря таким игрокам и растет молодежь. Когда я пришел в «Динамо» надо мной сразу взяли шефство Владимир Бессонов, Андрей Баль. Намного легче было адаптироваться в основном составе.

– Наверное, многим любителям футбола понравилось, что при счете 3:0, 4:0, команда, которая побеждает, не останавливается.
– Это и хорошо. Так вырабатывается психология, когда идет игра, нужно бежать и забивать дальше, что киевляне и делали. Для «Александрии» хорошо, что хоть не десять пропустили.

– «Динамо» добыло в чемпионате уже седьмую победу кряду. Это приближает киевлян к медалям?
– Пока, нет. Конкуренты тоже практически не теряют очков. Все самое интересное и решающее начнется с 23-го тура, когда «Шахтеру» будут противостоять ЛНЗ, потом «Полесье», а там и поединок «Динамо» – «Шахтер» не за горами.

– Матвей Пономаренко, который забил девятый мяч в семи матчах, станет лучшим бомбардиром чемпионата?
– Думаю, это ему по силам. Он поймал кураж. Ближайшие матчи у «Динамо» с командами, не претендующими на высокие места, поэтому его забивная серия может продлиться.

DK2025
Спорт уа вам не надоело еще?! ВЫДИРАТЬ из интервью слова, нужные ВАМ для очередной дискредитации Динамо, и ИМЕННО ЭТИ СЛОВА делать заголовком?! Я представляю, в каких восторженных красках вы бы описали сейчас победу вами любимого Шахтера со счетом 5:0! 
sania
Пане Демянчук, вас Олійченко вкусив? Чи це сидить один і той самий "персонаж", що генерує дибільні заголовки?
Boodya
А потрібно було просто  написати "Рівень ветеранського футболу від Олександрії"
Додати 2 слова і замість байту на коменти і перегляди виходить нормальний заголовок
