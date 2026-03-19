«Динамо? Счет на табло». Специалист отметил стабильность команды

Сегодня, 19 марта в украинской Премьер-лиге состоится матч между действующим чемпионом страны «Динамо» и серебряным призером «Александрией» (начало игры – в 13:00). Правда, в нынешнем сезоне команды решают совсем другие задачи – киевляне всеми силами пытаются зацепиться за тройку призеров, а «Александрия» на грани вылета из УПЛ.

Своим ожиданиями от предстоящего поединка и о перспективах в чемпионате команды Игоря Костюка в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший наставник «Оболони» Валерий Иващенко.

– «Александрии» будет очень сложно, – сказал Иващенко, – которая начала весеннюю часть чемпионата с четырех поражений кряду, в то время, как «Динамо» набрало ход. Поэтому я не знаю, что должно произойти. чтобы аутсайдер разжился очками.

Что касается киевлян, то в состав влилась молодежь, которая хочет доказать свою состоятельность. Пономаренко так вообще стал открытием второй части сезона. Нападающий уже заслужил вызов в сборную Украины. На мой взгляд, у команды на этом пути добавилось желания побеждать.

Второе место? Пока это вопрос, поскольку шесть очков от ЛНЗ не так и мало. «Бело-синим», учитывая их состав, еще не хватает опыта. Команда набирает очки, но пока нет запаса прочности. Весной за исключением «Эпицентра» все остальные поединки добыты с минимальным превосходством. Присутствует боязнь ошибиться. Но за это никто «Динамо» ругать не будет. Счет, как говорится, на табло.