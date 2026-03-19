Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  «Динамо? Счет на табло». Специалист отметил стабильность команды
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 08:14 |
Валерий Иващенко считает, что у «бело-синих» появилось больше желания побеждать

Динамо

Сегодня, 19 марта в украинской Премьер-лиге состоится матч между действующим чемпионом страны «Динамо» и серебряным призером «Александрией» (начало игры – в 13:00). Правда, в нынешнем сезоне команды решают совсем другие задачи – киевляне всеми силами пытаются зацепиться за тройку призеров, а «Александрия» на грани вылета из УПЛ.

Своим ожиданиями от предстоящего поединка и о перспективах в чемпионате команды Игоря Костюка в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший наставник «Оболони» Валерий Иващенко.

– «Александрии» будет очень сложно, – сказал Иващенко, – которая начала весеннюю часть чемпионата с четырех поражений кряду, в то время, как «Динамо» набрало ход. Поэтому я не знаю, что должно произойти. чтобы аутсайдер разжился очками.

Что касается киевлян, то в состав влилась молодежь, которая хочет доказать свою состоятельность. Пономаренко так вообще стал открытием второй части сезона. Нападающий уже заслужил вызов в сборную Украины. На мой взгляд, у команды на этом пути добавилось желания побеждать.

Второе место? Пока это вопрос, поскольку шесть очков от ЛНЗ не так и мало. «Бело-синим», учитывая их состав, еще не хватает опыта. Команда набирает очки, но пока нет запаса прочности. Весной за исключением «Эпицентра» все остальные поединки добыты с минимальным превосходством. Присутствует боязнь ошибиться. Но за это никто «Динамо» ругать не будет. Счет, как говорится, на табло.

По теме:
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Кто для Динамо? Смотреть онлайн LIVE
Коуч Кудровки: «Мы просто не успевали за игроками Полесья»
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Валерий Иващенко Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Динамо Киев Александрия Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Футбол | 19 марта 2026, 05:18 2
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера

Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды

Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Футбол | 18 марта 2026, 17:14 15
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала

Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь

В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 10:27
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Футбол | 19.03.2026, 08:59
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18.03.2026, 12:51
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
в принципі так. зараз для ДК важливіше це перебудова команди, а якщо ще й Кубок візьмуть, то гарантують собі єврокубки. Так що місце в турнірній таблиці буде лише питанням престижу. 
Ответить
0
Виктор Алтухов
Поряд з "рахунком на табло" треба написати призвіща суддів, котрі допомагають з*явитися цьому рахунку.
Ответить
0
Ukraine
Я б сказав - «результат в таблиці УПЛ, ЛЧ, ЛЄ, ЛК».
Вже потрібно готовитись до наступного року/сезону.
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 7
Футбол
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
18.03.2026, 19:22 2
Другие виды
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 88
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем