Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО. «Его эффективность поражает, со Швецией можно рискнуть»
18 марта 2026, 09:19 |
52
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО. «Его эффективность поражает, со Швецией можно рискнуть»

Бывший полузащитник сборной Украины высказался о Матвее Пономаренко

18 марта 2026, 09:19 |
52
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО. «Его эффективность поражает, со Швецией можно рискнуть»
Динамо. Матвей Пономаренко

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник «сине-желтых» Евгений Левченко дал оценку нынешним возможностям в национальной команде нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко.

– На мой взгляд, если Матвей не выйдет в стартовом составе, то обязательно появится на поле со скамейки запасных, – сказал Левченко. – Как бы мы не ругали чемпионат Украины за его уровень, эффективность форварда на данный момент поражает. Восемь забитых мячей в последних шести матчах говорят сами за себя.

Причем, этот нападающий мощный, габаритный, что очень хорошо подходит на такой поединок, учитывая силовую манеру игру шведской команды. Конечно, многое будет зависеть от выбранной Сергеем Ребровым тактики, как будет развиваться сама игра, но рискнуть с Пономаренко можно.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

Евгений Левченко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко Сергей Ребров Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
