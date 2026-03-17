Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пономаренко выйдет на поле в матче со Швецией»

Меньше десяти дней осталось до полуфинального матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 Украина – Швеция. 26 марта станет известно, смогут ли подопечные Сергея Реброва продолжить борьбу за попадания на Мундиаль.

О перспективах и кадровом потенциале нашей национальной команды сайт Sport.ua поговрил с бывшим полузащитником «сине-желтых» Евгением Левченко.

– Евгений, сборная Украины по разным причинам не досчитается таких исполнителей, как Матвиенко, Конопля, Зинченко, Малиновский, Довбик. Это для нас катастрофа?

– Катастрофа не катастрофа, но это очень существенные потери для нашей команды. Тренерскому штабу сборной придется поломать голову над стартовым составом. Кого, к примеру, поставить вторым центральным защитником в пару к Забарному, или как правильно сформировать среднюю линию. Но с другой стороны Сергей Ребров не так часто использует других игроков. Поэтому для ребят это дополнительный шанс проявить себя на самом высоком уровне.

– Тем не менее, каковы ваши ожидания от противостояния Украины и Швеции?

– Учитывая, что шведы провалили отборочный турнир чемпионата мира, и если бы у сборной Украины не было таких кадровых проблем, то, мы, однозначно были бы фаворитами. У Швеции есть игроки, на которых стоит обратить внимание. Это тот же Эланга, Дьокереш, но все равно, сейчас это не та команда, которая была раньше. А значит, у подопечных Сергея Реброва есть неплохие шансы пробиться в финальный матч плей-офф.

– За какую линию сборной вы больше всего переживаете?

– Это скорее, точечные решения по некоторым позициям. Снова-таки, кому доверят место в центре обороны. Нам нужен футболист, который бы мог начинать атаки. Очень важно, в каком состоянии будет Судаков, который в «Бенфике» сейчас ограничен в игровом плане. Вот из таких мелочей и формируется полная картинка понимания потенциала сборной.

– А какая для вас главная надежда сборной Украины?

– Хочется, чтобы взял на себя эту роль Илья Забарный, который представляет лучший клуб Европы. Да, он не всегда в составе, но играет в топ-чемпионате. Опять же, я много жду от Судакова несмотря на вышесказанное о нем. Этот тот исполнитель, который может повести за собой партнеров. Ему пора в сборной выходить на первые роли. При этом как бы банально это ни звучало, важно, чтобы в этой формации на поле был сплоченный коллектив.

– В списке вызванных футболистов два новичка. Вы ждали там Пономаренко?

– На мой взгляд, если Матвей не выйдет в стартовом составе, то обязательно появится на поле со скамейки запасных. Как бы мы не ругали чемпионат Украины за его уровень, результативность форварда на данный момент поражает. Восемь забитых мячей в последних шести матчах говорят сами за себя. Причем, этот нападающий мощный, габаритный, что очень хорошо подходит на такой поединок, учитывая силовую манеру игру шведской команды. Кончено, многое будет зависеть от выбранной Сергеем Ребровым тактики, как будет развиваться сама игра, но рискнуть с Пономаренко можно.

– Допустим, что матч состоится завтра. Каким был бы ваш стартовый состав сборной Украины?

– Тяжело прогнозировать, не находясь внутри команды, учитывая такие кадровые проблемы. Но давайте попробуем: в воротах Трубин, справа я бы использовал Тымчика, так как нужна скорость, в центре в пару к Забарному поставлю Сватка. Слева, естественно, Миколенко. В опорной зоне отдам предпочтение Калюжному и Ярмолюку. Центральным полузащитником будет Судаков, справа на фланге Цыганков, слева – Зубков. Нападающий – Ванат.