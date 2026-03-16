Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва
Сборная УКРАИНЫ
16 марта 2026, 16:43 | Обновлено 16 марта 2026, 17:08
1135
3

«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва

Олег Федорчук удивлен, почему в основной обойме оказался только один чистый опорный полузащитник

16 марта 2026, 16:43 | Обновлено 16 марта 2026, 17:08
1135
3 Comments
«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер, известный эксперт Олег Федорчук проанализировал состав сборной Украины, которая 26 марта сыграет полуфинальный матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В частности, специалист был удивлен, почему в совномном списке не оказалось Владимира Бражка, зато есть Николай Шапаренко.

– Я понимаю, что наставник сборной имеет больше информации по тому или иному игроку, – сказал Федорчук. – Но мне интересно, почему Владимир Бражко, который является основным в «Динамо» находится в резервном списке, а Николай Шапаренко, который при всем к нему уважению, после травмы так пока и не вышел на пик своей готовности, в основной обойме?

В списке только один Иван Калюжный, явно выраженный опорный полузащитник. Причем, представитель «Металлиста 1925» сейчас получает очень большую нагрузку в клубе. Все остальное, в принципе, выглядит прогнозируемо.

Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Владимир Бражко Николай Шапаренко Иван Калюжный
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ondu
За Шапаренко вечные откаты чтобы вызывался в сборную. Он даже хромой больной будет вызываться. А про уровень игры вообще молчу
Ответить
0
DK2025
Очередьсредьки тоже выполняет функции опорника. И вот как раз вместо него можно было взять Бражко
Ответить
0
Gargantua
согласен с Федорчуком.
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем