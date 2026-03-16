«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер, известный эксперт Олег Федорчук проанализировал состав сборной Украины, которая 26 марта сыграет полуфинальный матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В частности, специалист был удивлен, почему в совномном списке не оказалось Владимира Бражка, зато есть Николай Шапаренко.

– Я понимаю, что наставник сборной имеет больше информации по тому или иному игроку, – сказал Федорчук. – Но мне интересно, почему Владимир Бражко, который является основным в «Динамо» находится в резервном списке, а Николай Шапаренко, который при всем к нему уважению, после травмы так пока и не вышел на пик своей готовности, в основной обойме?

В списке только один Иван Калюжный, явно выраженный опорный полузащитник. Причем, представитель «Металлиста 1925» сейчас получает очень большую нагрузку в клубе. Все остальное, в принципе, выглядит прогнозируемо.