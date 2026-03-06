Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «У Бражко закончился конфетно-букетный период»
Украина. Премьер лига
Йожеф САБО: «У Бражко закончился конфетно-букетный период»

Экс-тренер сборной Украины назвал свою версию средней линии «сине-желтых» на матч со Швецией

УАФ. Владимир Бражко

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказал свою версию того, кто сыграет в полузащите против шведов с первых минут.

– Если сборная будут играть в два опорных полузащитника, то я предпочтение отдаю Калюжному и Бражко, который, на мой взгляд, привел себя в порядок после конфетно-букетного периода, – сказал Сабо. – Ярмолюк? Он талантливый, но, возможно, молодость не дает ему стабильности. В начале сезона, потом вот, в январе, он был практически не заменим в «Брентфорде», а сейчас его либо меняют, либо он выходит на замену.

В роли дирижера напрашивается Судаков, но и он в последнее время потерял место в основе «Бенфики», а сейчас там еще и травма у него какая-то. В этой роли он был бы очень полезен национальной команде, даже в таком состоянии.

Ну а на фланги, наверное, я бы поставил Зубкова – слева, а Цыганкова – справа. Виктор неплохо двигается, отходит назад, но мало забивает, как для игрока данной позиции. Однако лучшего нет.

Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.


ОФИЦИАЛЬНО. Полуфиналист ЧМ-2022 сменил главного тренера
Проблемы футболиста сборной Украины оказались серьезнее, чем предполагалось
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Сергей Демьянчук




