Йожеф САБО: «У Бражко закончился конфетно-букетный период»

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказал свою версию того, кто сыграет в полузащите против шведов с первых минут.

– Если сборная будут играть в два опорных полузащитника, то я предпочтение отдаю Калюжному и Бражко, который, на мой взгляд, привел себя в порядок после конфетно-букетного периода, – сказал Сабо. – Ярмолюк? Он талантливый, но, возможно, молодость не дает ему стабильности. В начале сезона, потом вот, в январе, он был практически не заменим в «Брентфорде», а сейчас его либо меняют, либо он выходит на замену.

В роли дирижера напрашивается Судаков, но и он в последнее время потерял место в основе «Бенфики», а сейчас там еще и травма у него какая-то. В этой роли он был бы очень полезен национальной команде, даже в таком состоянии.

Ну а на фланги, наверное, я бы поставил Зубкова – слева, а Цыганкова – справа. Виктор неплохо двигается, отходит назад, но мало забивает, как для игрока данной позиции. Однако лучшего нет.

Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.