Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Швеции. Известный в прошлом наставник Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно оборонительной линии «сине-желтых».

– Для меня не вызывает сомнений только две фамилии, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Это Миколенко и Забарный. Мне сложно сказать, кто будет в паре с Ильей. Матвиенко? Да, это капитан, но для меня он нулевой в отборе. В «Шахтере» Николай привык быть на мяче. Он неплохо продвигается вперед, имеет хороший первый пас, но опять же, в игре один в один – это, мягко говоря, не эталон центрального защитника. Но здесь, по сути, и альтернативы нет.

Есть у нас проблема и на правом фланге. Дисквалифицированного Коноплю могут заменить Караваев или Тымчик. В данной ситуации я отдаю предпочтение первому только потому, что у Караваева больше опыта подобных встреч.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.