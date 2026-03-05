Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Одной из гарантированных потерь «сине-желтых» станет дисквалификация Руслана Малиновского. Именно на отсутствии полузащитника «Дженоа» сделал акцент бывший наставник нашей национальной команды Йожеф Сабо.

– Картина у нас пока вырисовывается не очень позитивная, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Как по мне, то самая болезненная для нас потеря – это Руслан Малиновский, который в последнее время набрал великолепную форму, что подтверждают его результативные действия за «Дженоа». А в последних матчах за сборную это был лидер команды, вожак.

Поэтому Сергею Реброву будет непросто в данной ситуации. Но наш наставник с опытом, поэтому будем верить, что все сложится, как нельзя лучше. Сборная не раз демонстрировала все свои лучшие качества, когда команда была приперта к стенке.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.