Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Сборная УКРАИНЫ
05 марта 2026, 09:15
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией

Авторитетный наставник считает, что заменить Руслана Малиновского будет крайне сложно

УАФ. Руслан Малиновский

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Одной из гарантированных потерь «сине-желтых» станет дисквалификация Руслана Малиновского. Именно на отсутствии полузащитника «Дженоа» сделал акцент бывший наставник нашей национальной команды Йожеф Сабо.

– Картина у нас пока вырисовывается не очень позитивная, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Как по мне, то самая болезненная для нас потеря – это Руслан Малиновский, который в последнее время набрал великолепную форму, что подтверждают его результативные действия за «Дженоа». А в последних матчах за сборную это был лидер команды, вожак.

Поэтому Сергею Реброву будет непросто в данной ситуации. Но наш наставник с опытом, поэтому будем верить, что все сложится, как нельзя лучше. Сборная не раз демонстрировала все свои лучшие качества, когда команда была приперта к стенке.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

Йожеф Сабо Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Руслан Малиновский Дженоа ЧМ-2026 по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
kadaad .
Хоть с Малиновским, хоть без него нашей сборной ничего не светит.
SS A
В чем авторитетность Сабо? Он один из самых слабых тренеров,которые работали с Динамо и сборной.
