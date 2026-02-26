Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это повлияет на потенциал». Эксперт – о проблемах сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
26 февраля 2026, 17:44 |
411
0

«Это повлияет на потенциал». Эксперт – о проблемах сборной Украины

Олег Федорчук уверен, что кадровая ситуация накануне матча со Швецией не безнадежная

26 февраля 2026, 17:44 |
411
0
«Это повлияет на потенциал». Эксперт – о проблемах сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В этом поединке «сине-желтым» из-за дисквалификации не смогут помочь Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Из-за повреждения под большим вопросом участие в игре Артема Довбика. И точно из-за травмы не сыграет Александр Зинченко. К тому же в последнее время игровой практики не хватает Илье Забарному, Георгию Судакову, Роману Яремчуку.

Своим мнением по этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua поделился известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Естественно, что все эти проблемы повлияют на потенциал сборной Украины, – сказал Федорчук. – Поэтому наставнику команды Сергею Реброву придется творчески подходить к процессу, чтобы выйти из этой ситуации. Наибольшая надежда, наверное, будет на связку Виктор Цыганков–Владислав Ванат. Они сейчас хорошо смотрятся в «Жироне».

И, на мой взгляд, нужно внимательно пересмотреть футболистов, которые на ходу. Можно вспомнить, как в свое время взяли Александра Рыкуна, который в первом официальном матче за сборную сделал игру в Турции в отборе ЧМ-2006. Или как Роман Зозуля зажигал в ключевом поединке отбора ЧМ-2014 против Польши.

В чемпионате Украины есть футболисты, которые могли бы помочь сборной. Это не безнадежная ситуация. О проблемах говорить нужно, но не падать в отчаяние.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

По теме:
Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Ефим Конопля Руслан Малиновский Артем Довбик Александр Зинченко Роман Яремчук Илья Забарный Георгий Судаков ЧМ-2006 по футболу ЧМ-2014 по футболу Александр Рыкун Роман Зозуля Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Футбол | 26 февраля 2026, 01:07 12
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ

Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции

Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»
Футбол | 26 февраля 2026, 15:59 0
Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»
Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»

Михайленко хочет сыграть в серьезных матчах

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира
Футбол | 26.02.2026, 11:22
Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира
Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
25.02.2026, 01:45 1
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
26.02.2026, 09:23 9
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем