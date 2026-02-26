«Это повлияет на потенциал». Эксперт – о проблемах сборной Украины

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В этом поединке «сине-желтым» из-за дисквалификации не смогут помочь Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Из-за повреждения под большим вопросом участие в игре Артема Довбика. И точно из-за травмы не сыграет Александр Зинченко. К тому же в последнее время игровой практики не хватает Илье Забарному, Георгию Судакову, Роману Яремчуку.

Своим мнением по этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua поделился известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Естественно, что все эти проблемы повлияют на потенциал сборной Украины, – сказал Федорчук. – Поэтому наставнику команды Сергею Реброву придется творчески подходить к процессу, чтобы выйти из этой ситуации. Наибольшая надежда, наверное, будет на связку Виктор Цыганков–Владислав Ванат. Они сейчас хорошо смотрятся в «Жироне».

И, на мой взгляд, нужно внимательно пересмотреть футболистов, которые на ходу. Можно вспомнить, как в свое время взяли Александра Рыкуна, который в первом официальном матче за сборную сделал игру в Турции в отборе ЧМ-2006. Или как Роман Зозуля зажигал в ключевом поединке отбора ЧМ-2014 против Польши.

В чемпионате Украины есть футболисты, которые могли бы помочь сборной. Это не безнадежная ситуация. О проблемах говорить нужно, но не падать в отчаяние.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.