Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалев считает, что роль дирижера может исполнить Буяльский
26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В этом поединке «сине-желтым» из-за дисквалификации не смогут помочь Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Из-за повреждения под вопросом участие в игре Артема Довбика. И точно из-за травмы не сыграет новичок амстердамского «Аякса» Александр Зинченко.
Его вполне может заменить полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, по крайней мере, так считает экс-игрок национальной команды Сергей Ковалев, который рассказал об этом в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.
– На мой взгляд, таким исполнителем мог бы стать Виталий Буяльский, – сказал Ковалев. – Этот опытный полузащитник умеет отдать тонкую передачу или, скажем, последний пас.
Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.
