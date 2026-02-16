Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
16 февраля 2026, 17:45
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалев считает, что роль дирижера может исполнить Буяльский

Динамо. Виталий Буяльский

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. В этом поединке «сине-желтым» из-за дисквалификации не смогут помочь Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Из-за повреждения под вопросом участие в игре Артема Довбика. И точно из-за травмы не сыграет новичок амстердамского «Аякса» Александр Зинченко.

Его вполне может заменить полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, по крайней мере, так считает экс-игрок национальной команды Сергей Ковалев, который рассказал об этом в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– На мой взгляд, таким исполнителем мог бы стать Виталий Буяльский, – сказал Ковалев. – Этот опытный полузащитник умеет отдать тонкую передачу или, скажем, последний пас.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

Сергей Ковалев (футболист) сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Александр Зинченко Виталий Буяльский Аякс Ефим Конопля Руслан Малиновский Артем Довбик
