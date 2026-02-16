Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»

В минувший уик-энд отечественную прессу всколыхнула новость о том, что полузащитник сборной Украины и амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил травму, которая, судя по всему, не даст ему возможности помочь «сине-желтым» как минимум в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Впрочем, это не единственная, на данный момент, потеря команды Сергея Реброва перед ответственным мартовским поединком. О кадровых проблемах сборной Украины и не только сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник национальной команды Сергей Ковалев.

– Сергей, украинских болельщиков футбола всколыхнула новость о травме полузащитника «Аякса» и сборной Украины Александра Зинченко. Насколько ощутимой может быть эта потеря для «сине-желтых» накануне игры со Швецией?

– На мой взгляд, это не станет неразрешимой проблемой для сборной Украины. В последних матчах за сборную Украины Александр не участвовал из-за травмы, да и практики в «Ноттингем Форест» у него было очень мало. И сейчас, как только он перешел в «Аякс», как тут же получил травму. В национальной команде, думаю, уже знают, как заменить некогда незаменимого исполнителя.

– Как вы считаете, почему в последнее время Зинченко подвержен травмам?

– Думаю, здесь имеют место какие-то внутренние причины футболиста, и это не выходит за грань каких-то неимоверно сложных нагрузок в тренировочном процессе.

Динамо. Виталий Буяльский

– Учитывая роль Зинченко в сборной, кто бы мог заменить его в плане конструктива?

– На мой взгляд, таким исполнителем мог бы стать Виталий Буяльский, который умеет отдать тонкую передачу или, скажем, последний пас.

– Помимо Зинченко из-за дисквалификаций матч со шведами пропустят Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Остается большой вопрос по травмированному Артему Довбику. Реброву будет сложно?

– Конечно, учитывая названный вами количественный состав, это может быть проблемой. Впрочем, наставник сборной Сергей Ребров не зря колесил по Турции, наблюдая за подготовкой украинских команд. Поэтому будем надеяться, что к матчу со Швецией у нашей национальной команды будет тот состав, который сможет выполнить поставленную задачу.

– Тем не менее, у нас не такой кадровый потенциал, как, скажем, у сборной Испании или Франции, поэтому здесь вспоминается и дисквалификация Михаила Мудрыка. Много ли разнообразия в атаке потеряла Украины в связи с отсутствием полузащитника «Челси»?

– Думаю, много. Мудрык, это тот исполнитель, который умеет делать разницу, учитывая его скоростные и технические способности.

УАФ. Михаил Мудрик

– В связи с этим, возникает вопрос: сможет ли Михаил после дисквалификации вернуться на свой прежний уровень?

– В принципе, да. Но здесь все зависит только от самого футболиста, от его внутреннего состояния. Но мне кажется, что для Мудрыка это не будет большой проблемой.

– Шведы, в свою очередь, на данный момент недосчитаются Александра Исака («Ливерпуль»), Деяна Кулушевски («Тоттенххем»), Лукаса Бергавалля («Тоттенхем») и вратаря Виктора Юханссона («Сток Сити»). Равноценные ли это потери украинским?

– Вполне. Некоторые из этих исполнителей делают погоду в игре сборной Швеции.

– Каковы, на ваш взгляд, шансы «сине-желтых» на выход в финал плей-офф?

– Мне, как и каждому болельщику сборной Украины хочется, чтобы мы не только прошли шведов, но и вышли в финальную часть ЧМ-2026. Тем не менее, нас ждет сильный соперник и сейчас сложно предположить, в какой форме будет та или иная команда, так как последний раз сборные играли три месяца назад. Пока шансы на выход в финал плей-офф 50 на 50.

УАФ. Сергей Ребров

– А каким вам на данный момент видится стартовый состав команды Сергея Реброва?

– До матча со шведами еще больше месяца, поэтому произойти может все, что угодно. Но если бы поединок был завтра, то мой выбор был бы таким: в воротах Трубин, защита слева направо: Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев. Я бы поставил двух опорников, Калюжного и Ярмолюка. В центре поля – Буяльский, слева на фланге – Судаков, справа – Цыганков и на острие – Ванат.

Такой состав сборной Украины обусловлен кадровыми потерями, а также с насыщением футболистов оборонительного плана, так как именно в защите у нас чаще всего возникают проблемы.

– Попадем ли мы на чемпионат мира или нет, но осенью нас ждет Лига наций и соперники в лице Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Что скажите о перспективах «сине-желтых»?

– В матчах с этими противниками сборной Украины будет тяжело. Но если к тому времени, а этот турнир скоротечный, подопечные Сергея Реброва подойдут в хорошем функциональном состоянии, то шансы на прямой выход в высший дивизион Лиги наций, у нас будут неплохими.

Ключевыми, на мой взгляд, станут два первых поединка против Венгрии и Грузии, так как сборной Украины предстоит сыграть с этими оппонентами в гостях.