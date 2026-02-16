Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
16 февраля 2026, 09:48 | Обновлено 16 февраля 2026, 09:50
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»

Экс-полузащитник «сине-желтых» разобрал насущные кадровые вопросы команды Сергея Реброва

Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В минувший уик-энд отечественную прессу всколыхнула новость о том, что полузащитник сборной Украины и амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил травму, которая, судя по всему, не даст ему возможности помочь «сине-желтым» как минимум в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Впрочем, это не единственная, на данный момент, потеря команды Сергея Реброва перед ответственным мартовским поединком. О кадровых проблемах сборной Украины и не только сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник национальной команды Сергей Ковалев.

– Сергей, украинских болельщиков футбола всколыхнула новость о травме полузащитника «Аякса» и сборной Украины Александра Зинченко. Насколько ощутимой может быть эта потеря для «сине-желтых» накануне игры со Швецией?
– На мой взгляд, это не станет неразрешимой проблемой для сборной Украины. В последних матчах за сборную Украины Александр не участвовал из-за травмы, да и практики в «Ноттингем Форест» у него было очень мало. И сейчас, как только он перешел в «Аякс», как тут же получил травму. В национальной команде, думаю, уже знают, как заменить некогда незаменимого исполнителя.

– Как вы считаете, почему в последнее время Зинченко подвержен травмам?
– Думаю, здесь имеют место какие-то внутренние причины футболиста, и это не выходит за грань каких-то неимоверно сложных нагрузок в тренировочном процессе.

Динамо. Виталий Буяльский

– Учитывая роль Зинченко в сборной, кто бы мог заменить его в плане конструктива?
– На мой взгляд, таким исполнителем мог бы стать Виталий Буяльский, который умеет отдать тонкую передачу или, скажем, последний пас.

– Помимо Зинченко из-за дисквалификаций матч со шведами пропустят Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Остается большой вопрос по травмированному Артему Довбику. Реброву будет сложно?
– Конечно, учитывая названный вами количественный состав, это может быть проблемой. Впрочем, наставник сборной Сергей Ребров не зря колесил по Турции, наблюдая за подготовкой украинских команд. Поэтому будем надеяться, что к матчу со Швецией у нашей национальной команды будет тот состав, который сможет выполнить поставленную задачу.

– Тем не менее, у нас не такой кадровый потенциал, как, скажем, у сборной Испании или Франции, поэтому здесь вспоминается и дисквалификация Михаила Мудрыка. Много ли разнообразия в атаке потеряла Украины в связи с отсутствием полузащитника «Челси»?
– Думаю, много. Мудрык, это тот исполнитель, который умеет делать разницу, учитывая его скоростные и технические способности.

УАФ. Михаил Мудрик

– В связи с этим, возникает вопрос: сможет ли Михаил после дисквалификации вернуться на свой прежний уровень?
– В принципе, да. Но здесь все зависит только от самого футболиста, от его внутреннего состояния. Но мне кажется, что для Мудрыка это не будет большой проблемой.

– Шведы, в свою очередь, на данный момент недосчитаются Александра Исака («Ливерпуль»), Деяна Кулушевски («Тоттенххем»), Лукаса Бергавалля («Тоттенхем») и вратаря Виктора Юханссона («Сток Сити»). Равноценные ли это потери украинским?
– Вполне. Некоторые из этих исполнителей делают погоду в игре сборной Швеции.

– Каковы, на ваш взгляд, шансы «сине-желтых» на выход в финал плей-офф?
– Мне, как и каждому болельщику сборной Украины хочется, чтобы мы не только прошли шведов, но и вышли в финальную часть ЧМ-2026. Тем не менее, нас ждет сильный соперник и сейчас сложно предположить, в какой форме будет та или иная команда, так как последний раз сборные играли три месяца назад. Пока шансы на выход в финал плей-офф 50 на 50.

УАФ. Сергей Ребров

– А каким вам на данный момент видится стартовый состав команды Сергея Реброва?
– До матча со шведами еще больше месяца, поэтому произойти может все, что угодно. Но если бы поединок был завтра, то мой выбор был бы таким: в воротах Трубин, защита слева направо: Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев. Я бы поставил двух опорников, Калюжного и Ярмолюка. В центре поля – Буяльский, слева на фланге – Судаков, справа – Цыганков и на острие – Ванат.

Такой состав сборной Украины обусловлен кадровыми потерями, а также с насыщением футболистов оборонительного плана, так как именно в защите у нас чаще всего возникают проблемы.

– Попадем ли мы на чемпионат мира или нет, но осенью нас ждет Лига наций и соперники в лице Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Что скажите о перспективах «сине-желтых»?
– В матчах с этими противниками сборной Украины будет тяжело. Но если к тому времени, а этот турнир скоротечный, подопечные Сергея Реброва подойдут в хорошем функциональном состоянии, то шансы на прямой выход в высший дивизион Лиги наций, у нас будут неплохими.

Ключевыми, на мой взгляд, станут два первых поединка против Венгрии и Грузии, так как сборной Украины предстоит сыграть с этими оппонентами в гостях.

По теме:
ФОТО. Трубин трогательно поздравил жену с Днем святого Валентина
Винисиус раскрыл секрет Анчелотти: как Бразилия готовится к ЧМ-2026
Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси
Сергей Ковалев (футболист) сборная Украины по футболу Александр Зинченко Ефим Конопля Руслан Малиновский Артем Довбик Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу Ноттингем Форест Аякс Михаил Мудрик Челси Александер Исак Деян Кулушевски Лукас Бергвалль Анатолий Трубин Александр Караваев Илья Забарный Николай Матвиенко Виталий Миколенко Иван Калюжный Егор Ярмолюк Георгий Судаков Виктор Цыганков Владислав Ванат Лига наций сборная Венгрии по футболу сборная Грузии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
