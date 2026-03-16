  ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16 марта 2026, 14:05 | Обновлено 16 марта 2026, 14:34
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к матчу полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Игра пройдет 26 марта.

31 марта команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе Сьютат-де-Валенсия (Валенсия, Испания).

В основном списке сразу два дебютанта – хавбек Борис Крушинский и форвард Матвей Пономаренко.

Стоит отметить проблемы команды с травмированными. Не смогут сыграть Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Артем Довбик, а на игру со Швецией дисквалифицированы Ефим Конопля и Руслан Малиновский.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Таловеров («Сток Сити», Англия), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль,) Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба – «Полесье» Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).

Резервный список

Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все – «Полесье» Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Егор Назарина («Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов).

По теме:
ВИДЕО. В сборной Украины два новичка. Ребров ждет у автобуса
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Ребров определился с нападающими сборной Украины на матч против Швеции
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16 марта 2026, 06:55 15
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной

Степан Раделич может переехать в Киев

Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 11:59 2
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины

В команду отправится Руслан Нещерет

Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Футбол | 16.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Олимпийские игры | 16.03.2026, 06:05
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Фанат Шахтера
Жора заслужил своим  выступлениями за Бенфику, незаменимый у Моуриньо, одним словом лидер 🤭
DK2025
Бражко сейчас наголову выше очередисредьки. Ну то такэ...
AK.228
Фанат Шахтера, хватит всех минусить - выглядишь  убого 😂😂
Сказки ДАмбаса
Положительньій момент отсутствие матвеенко.
Сергей Литвиненко
А Батагов? Травма?
Maks23
На данный момент наверное...лучших исполнителей нет...
Євгеній Січкаренко
Все буде добре. Олександрія переможе в четвер
naverland
Нормальных нападающих нет. 
AK.228
Молодец за Пономаренко 👏
Три зірки)
DK2025, не убегай от вопроса, который ты сам поднял) Я понимаю что ты с огромным удовольствием впитывал любовь к Динамо с молоком отца, но ответь на этот очень простой вопрос)
Три зірки)
Очень много подземных в заявке, если уж позориться, то пусть вся слава будет Динамовская)
icebeer
Ну пляяя ,что там делает Пономаренко? За какие заслуги???
Ах дааа,это же динамовец. Вот я дурень,такие вопросы глупые задаю.
Популярные новости
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 3
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 8
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
