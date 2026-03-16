ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к матчу полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Игра пройдет 26 марта.

31 марта команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе Сьютат-де-Валенсия (Валенсия, Испания).

В основном списке сразу два дебютанта – хавбек Борис Крушинский и форвард Матвей Пономаренко.

Стоит отметить проблемы команды с травмированными. Не смогут сыграть Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Артем Довбик, а на игру со Швецией дисквалифицированы Ефим Конопля и Руслан Малиновский.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Таловеров («Сток Сити», Англия), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль,) Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба – «Полесье» Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).

Резервный список

Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все – «Полесье» Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Егор Назарина («Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов).