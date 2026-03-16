Спрогнозирован стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией

Сегодня стал известен состав сборной Украины на матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. Проанализировав выбор Сергея Реброва известный футбольный эксперт Олег Федорчук назвал свою версию основного состава «сине-желтых» на поединок против команды Швеции.

– В воротах, естественно, Трубин, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – На флангах обороны будут Миколенко (слева), а справа у меня одна кандидатура – Михайличенко. В центре – Забарный и, наверное, Бондарь. Кому одному придется сыграть левее. В опорной зоне будут действовать Калюжный и Ярмолюк. Перед ними, атакующий полузащитник – Судаков. Справа – Цыганков, и слева – Зубков. На острие Сергей Ребров отдаст предпочтение Ванату, поскольку нужна будет скорость.