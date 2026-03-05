Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
05 марта 2026, 12:09 |
Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко

Йожеф Сабо считает, что нынешний нападающий «Динамо» действует разнообразнее

Йожеф Сабо считает, что нынешний нападающий «Динамо» действует разнообразнее
Динамо. Матвей Пономаренко

На ближайший матч сборной Украины, который пройдет 26 марта в рамках плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции наверняка будет вызван форвард «Жироны» Владислав Ванат. А вот будет ли в обойме молодой нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, пока вопрос.

Свой выбор в этом плане в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua сделал бывший наставник нашей национальной команды Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, кого в матче со Швецией вы видите в роли форварда?
– Пономаренко. Правда, еще неизвестно, получит ли он вызов в сборную. Хотя я практически уверен, что в старте выйдет Ванат. Просто я считаю, что на данный момент Матвей действует острее. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и опытного Романа Яремчука.

– В числе потенциальных кандидатов на замену Довбику Ребров назвал фамилии Пономаренко, Краснопира и Будковского.
– Как я и сказал, что отдаю предпочтение форварду «Динамо». Я вижу в этом футболисте настоящего нападающего. Наглого, мощного, скоростного и с чувством гола. Я его называл пижоном, поскольку Матвей часто неоправданно тянул одеяло на себя, но, видимо, на эту тему с ним поговорили и сейчас все выглядит по-другому. Пономаренко действует разнообразнее. А как забивает Ванат? Если есть передачи с фланга, но если их нет, его не видно на поле. Я не говорю, что это плохой нападающий, но он ограничен в своих возможностях.

Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2026 года встретится с победителем матча Польша – Албания.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
