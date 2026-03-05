Бывший тренер сборной Украины выбрал между Ванатом и Пономаренко

На ближайший матч сборной Украины, который пройдет 26 марта в рамках плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции наверняка будет вызван форвард «Жироны» Владислав Ванат. А вот будет ли в обойме молодой нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко, пока вопрос.

Свой выбор в этом плане в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua сделал бывший наставник нашей национальной команды Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, кого в матче со Швецией вы видите в роли форварда?

– Пономаренко. Правда, еще неизвестно, получит ли он вызов в сборную. Хотя я практически уверен, что в старте выйдет Ванат. Просто я считаю, что на данный момент Матвей действует острее. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и опытного Романа Яремчука.

– В числе потенциальных кандидатов на замену Довбику Ребров назвал фамилии Пономаренко, Краснопира и Будковского.

– Как я и сказал, что отдаю предпочтение форварду «Динамо». Я вижу в этом футболисте настоящего нападающего. Наглого, мощного, скоростного и с чувством гола. Я его называл пижоном, поскольку Матвей часто неоправданно тянул одеяло на себя, но, видимо, на эту тему с ним поговорили и сейчас все выглядит по-другому. Пономаренко действует разнообразнее. А как забивает Ванат? Если есть передачи с фланга, но если их нет, его не видно на поле. Я не говорю, что это плохой нападающий, но он ограничен в своих возможностях.

Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2026 года встретится с победителем матча Польша – Албания.