Валерий ИВАЩЕНКО: «В УПЛ спокойно себя могут чувствовать четыре команды»

Сегодня, 18 марта в украинской Премьер-лиге матчем «Кудровка» – «Полесье» стартует 21-й тур, который растянется на пять дней, а поединок «Заря» – «Шахтер» и вовсе перенесен.

Своим ожиданиями от предстоящих матчей с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший наставник «Оболони» Валерий Иващенко.

– Валерий, для вас, как для болельщика, какой самый привлекательный матч предстоящего тура?

– Осталось пройти треть дистанции, можно сказать, что команды выходят на финишную прямую, поэтому я не стал бы выделять какой-то один поединок. Посмотрите, какая острая борьба за медали чемпионата, или, допустим, в подвале турнирной таблицы. Спокойствие только в середине турнирной таблицы, точнее, у коллективов с пятого по восьмое место – «Кривбасс», «Металлист 1925», «Колос» и «Заря».

– «Шахтер» пропускает предстоящий тур, а ЛНЗ, «Полесье» и «Динамо» сыграют с командами из нижней части турнирной таблицы. Сенсаций не будет ждать не стоит?

– Я бы не спешил с выводами. Наш чемпионат отличается непредсказуемостью, а учитывая, что для «Руха», «Кудровки» и «Александрии» очки сейчас на вес золота, все может быть, поскольку аутсайдерам терять нечего.

УПЛ. Полесье – Кудровка

– И где мы будем ближе всего к неожиданности?

– Сложно спрогнозировать матч «Кудровка» – «Полесье». Да, житомиряне однозначные фавориты этого противостояния, но дебютант УПЛ часто показывает зубы и умеет цепляться за очки.

После великолепной первой части сезона ЛНЗ после зимней паузы немного затормозил, вылетев, в том числе из Кубка Украины. Посмотрим, хватит ли их на все дистанцию, не имея такого опыта. Думаю, черкасская команда будут терять очки.

Тяжелее всех придется «Александрии», которая начала весеннюю часть чемпионата с четырех поражений кряду, в то время, как «Динамо» набрало ход. Поэтому я не знаю, что должно произойти. чтобы аутсайдер разжился очками.

– Кстати, динамовцы, у которых семь побед подряд, сейчас показывают самый стабильный результат. На что киевляне могут рассчитывать в нынешнем чемпионате?

– В состав влилась молодежь, которая хочет доказать свою состоятельность. Пономаренко так вообще стал открытием второй части сезона. Нападающий уже заслужил вызов в сборную Украины. На мой взгляд, у команды на этом пути добавилось желания побеждать.

– Подопечные Игоря Костюка могут доехать до итогового второго места?

– Пока вопрос, поскольку шесть очков от ЛНЗ не так и мало. «Бело-синим», учитывая их состав, еще не хватает опыта. Команда набирает очки, но пока нет запаса прочности. Весной за исключением «Эпицентра» все остальные поединки добыты с минимальным превосходством. Присутствует боязнь ошибиться. Но за это никто «Динамо» ругать не будет. Счет, как говорится, на табло.

– А в заочной борьбе ЛНЗ и «Полесья», кому вы отдаете предпочтение?

– Пять очков отрыва дают небольшое преимущество черкасской команде. Подопечные Виталия Пономарева будут цепляться за пьедестал. Однако после очной победы, «Полесье», возможно, пребывает в лучшем психологическом состоянии, да и амбиции клубного руководства говорят о том, что как минимум за третье место житомирская команда будет бороться.

Динамо. Динамо – Александрия

– «Полтаву» уже все отправляют в Первую лигу. Эта же участь ждет и серебряного призера прошлого чемпионата?

– Если оставят в силе решение по матчу с «Оболонью» (техническое поражение) и сейчас команда Кирилла Нестеренко, если проиграет «Динамо», то будет крайне сложно выкарабкаться из зоны вылета. Отыграть как минимум восемь очков от 14-го места представляется практически нереальным.

– Что вы скажите о претендентах на зону переходных матчей?

– «Эпицентр» идет хорошим курсом. Они взяли опытных футболистов. Последние две уверенные победы заметно улучшают их шансы. О «Кудровке» я уже сказал. В принципе, почти каждая из команд этой зоны, за исключением пока «Руха» берет очки. Больше всех, конечно, разочаровывают «Карпаты» с их амбициями и желаниями. Поэтому здесь не стоит быть оракулом, если сказать, что за на 13-м и 14-м месте может оказаться любой из шест команд –«Рух», «Эпицентр», «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Многое, если не все будут решаться в очных поединках.

УПЛ. 21-й тур

18.03.26

«Кудровка» – «Полесье» – 18:00

19.03.2026

«Александрия» – «Динамо» – 13:00

«Металлист 1925» – «Полтава» – 18:00

21.03.2026

«Кривбасс» – «Эпицентр» – 13:00

«Рух» – ЛНЗ – 15:30

22.03.26

«Верес» – «Колос» – 15:30

«Карпаты» – «Оболонь» – 18:00

Матч «Заря» – «Шахтер» перенесен

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 20-го тура