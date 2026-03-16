Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»
Известный тренер и эксперт подвел итог прошедшего тура в украинской Премьер-лиге
В 20-м туре УПЛ первые четыре команды турнирной таблицы добыли победы, что позволило им убежать от конкурентов. И теперь с большой долей вероятности можно говорить, что медали разыграют «Шахтер», ЛНЗ, «Полесье» и «Динамо».
В подвале турнирной таблицы отчетливо видны команды, которые могут оказаться на самом дне, а вот борьба, чтобы не оказаться в зоне переходных матчей, обострилась до предела.
О наиболее интересных событиях прошедшего тура сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным тренером Александром Бабичем.
– Александр Александрович, сейчас уже точно можно утверждать, что за медали будут бороться только четыре команды?
– Да. Команды разделились и уже есть понимание того, кто окажется в первой четверке, а кто будет соперничать за пятое-восьмое места.
– Тур закрывал матч лидера турнирной таблицы. Что вы скажите о победе «Шахтера»?
– Я ожидал более яркой игры от «Металлиста 1925», а тем более от «горняков». Не к лицу соперникам с такими вложениями наносит на двоих меньше пяти ударов в створ. Игра была закрытой. Такая команда, как «Шахтер» должна побеждать не за счет такого пенальти. Даже несмотря на то, что в мид-уик донетчане провели матч в Лиге конференций. Глубина состава позволяет Арде Турану делать безболезненную ротацию. Тем более что после победы восстановление всегда проходит быстрее.
Тактически и стратегически «Шахтер» выиграл заслуженно, но болельщику хочется видеть более яркую картинку.
– Что вы скажете о назначении 11-метрового в ворота «Металлиста 1925»?
– Такие пенальти ставить можно. Но если подобные фолы в штрафной считать каждый раз, то таких 11-метровых за матч будет по несколько штук. Повторюсь, что «Шахтер» должен выигрывать не благодаря таким фолам.
– Арбитр был благосклонен к «горнякам»?
– Это был натянутый пенальти.
– Эта победа над сильным соперником помогла «Шахтеру» удержать единоличное лидерство и уйти на перерыв в чемпионате с запасом?
– Безусловно. И даже такая победа поможет донетчанам подойти к ответному поединку против «Леха» в Лиге конференций в хорошем настроении.
– Кстати, а вы где видите команду Арды Турана в нынешней еврокубковой кампании?
– Как минимум в полуфинале турнира.
– А в чемпионате «Шахтер» смогут остановить?
– Учитывая нынешний кадровый потенциал, то «горняки» сейчас по классу превосходят всех. Думаю, выигрыш нынешнего чемпионата для команды – дело времени. Единственная проблема может быть только тогда, если соперник поставит у своих ворот автобус. У «Шахтера» часто возникают проблемы со вскрытием насыщенной обороны.
– В тоже время ЛНЗ и «Полесье» добыли свои победы на классе?
– Думаю, да. Больше это можно сказать о житомирянах, которые встречались с «Кривбассом», претендующем на высокие места. А ЛНЗ сыграло в свою любимую контригру.
– «Динамо» добыло сложную победу над «Оболонью». Тем не менее, для «бело-синих» это уже шестая кряду победа в чемпионате под руководством Игоря Костюка.
– Перед возобновлением второй части сезона я говорил, что «Динамо» не будет сильно прогрессировать, но сейчас я приятно удивлен работой тренерского штаба. Идет доверие молодежи, и что очень важно, что правильно распределяется нагрузка между футболистами, учитывая, что киевляне выступают еще и в Кубке Украины. А бомбардирские качества Матвея Пономаренко сейчас, наверное, превосходят не только мои ожидания.
– То есть «Динамо» вы видите на пьедестале?
– 100 процентов. На мой взгляд, киевляне вместе с «Полесьем» будут бороться за второе место.
– Если опуститься вниз турнирной таблицы, то есть перспективы у «Полтавы» и «Александрии»?
– «Полтава» однозначно не дотягивает до уровня Премьер-лиги. Там нет базы, нормальных тренировочных полей, да и кадровый потенциал команды оставляет желать лучшего. А вот «Александрия» явно разочаровывает. На сегодняшний день команда не с самым худшим подбором футболистом в лиге. Серебряному призеру чемпионата вполне можно было бы бороться за середину турнирной таблицы, но, как видим, пока александрийцы уверенными шагами идут в Первую лигу.
– А что вы можете сказать о претендентах на зону переходных матчей?
– «Рух» покинуло много футболистов, и это не могло сказаться на результате. Четыре поражения кряду откинули команду с середину пелотона в опасную зону. Наполовину резервным составом тяжело будет чего-то достичь. Выхода из этой ситуации на данный момент не видно.
Что касается «Эпицентра», то эта команда находится в лучшем положении за счет подбора исполнителей и качественной работы тренерского штаба.
Все команды, находящиеся на расстоянии трех очков, являются претендентами на зону переходных матчей. А это «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Львовяне вообще являются разочарованием нынешнего сезона. Обладая великолепными возможностями, команда влечет существование, учитывая результаты в чемпионате.
УПЛ. 20-й тур
13.03.26
«Полтава» – «Карпаты» – 0:4
«Динамо» – «Оболонь» – 2:1
14.03.26
ЛНЗ – «Александрия» – 2:0
«Кудровка» – «Верес» – 0:0
«Полесье» – «Кривбасс» – 2:0
15.03.26
«Эпицентр» – «Рух» – 2:0
«Колос» – «Заря» – 1:1
«Шахтер» – «Металлист 1925» – 1:0
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 20-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|14
|5
|1
|48 - 12
|21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|47
|2
|ЛНЗ
|20
|14
|2
|4
|28 - 11
|21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|44
|3
|Полесье
|20
|12
|3
|5
|34 - 14
|18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов
|39
|4
|Динамо Киев
|20
|11
|5
|4
|44 - 23
|19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес
|38
|5
|Кривбасс
|20
|8
|7
|5
|31 - 27
|21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка
|31
|6
|Металлист 1925
|19
|8
|7
|4
|22 - 13
|19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925
|31
|7
|Колос Ковалевка
|20
|7
|8
|5
|19 - 20
|22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка
|29
|8
|Заря
|20
|7
|7
|6
|27 - 24
|21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|28
|9
|Оболонь
|20
|6
|6
|8
|17 - 29
|22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925
|24
|10
|Карпаты Львов
|20
|5
|8
|7
|25 - 26
|22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов
|23
|11
|Верес
|19
|5
|7
|7
|16 - 23
|22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес
|22
|12
|Кудровка
|20
|5
|6
|9
|24 - 33
|18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка
|21
|13
|Эпицентр
|20
|6
|2
|12
|24 - 33
|21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|20
|14
|Рух Львов
|20
|6
|1
|13
|15 - 30
|21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|20
|2
|5
|13
|14 - 35
|19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка
|11
|16
|Полтава
|20
|2
|3
|15
|16 - 51
|19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов
|9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
В Киеве на Динамо!!! А не на нейтральном стадионе.