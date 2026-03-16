  4. Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 10:02 | Обновлено 16 марта 2026, 11:10
Известный тренер и эксперт подвел итог прошедшего тура в украинской Премьер-лиге

Шахтер

В 20-м туре УПЛ первые четыре команды турнирной таблицы добыли победы, что позволило им убежать от конкурентов. И теперь с большой долей вероятности можно говорить, что медали разыграют «Шахтер», ЛНЗ, «Полесье» и «Динамо».

В подвале турнирной таблицы отчетливо видны команды, которые могут оказаться на самом дне, а вот борьба, чтобы не оказаться в зоне переходных матчей, обострилась до предела.

О наиболее интересных событиях прошедшего тура сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, сейчас уже точно можно утверждать, что за медали будут бороться только четыре команды?
– Да. Команды разделились и уже есть понимание того, кто окажется в первой четверке, а кто будет соперничать за пятое-восьмое места.

– Тур закрывал матч лидера турнирной таблицы. Что вы скажите о победе «Шахтера»?
– Я ожидал более яркой игры от «Металлиста 1925», а тем более от «горняков». Не к лицу соперникам с такими вложениями наносит на двоих меньше пяти ударов в створ. Игра была закрытой. Такая команда, как «Шахтер» должна побеждать не за счет такого пенальти. Даже несмотря на то, что в мид-уик донетчане провели матч в Лиге конференций. Глубина состава позволяет Арде Турану делать безболезненную ротацию. Тем более что после победы восстановление всегда проходит быстрее.

Тактически и стратегически «Шахтер» выиграл заслуженно, но болельщику хочется видеть более яркую картинку.

– Что вы скажете о назначении 11-метрового в ворота «Металлиста 1925»?
– Такие пенальти ставить можно. Но если подобные фолы в штрафной считать каждый раз, то таких 11-метровых за матч будет по несколько штук. Повторюсь, что «Шахтер» должен выигрывать не благодаря таким фолам.

– Арбитр был благосклонен к «горнякам»?
– Это был натянутый пенальти.

– Эта победа над сильным соперником помогла «Шахтеру» удержать единоличное лидерство и уйти на перерыв в чемпионате с запасом?
– Безусловно. И даже такая победа поможет донетчанам подойти к ответному поединку против «Леха» в Лиге конференций в хорошем настроении.

– Кстати, а вы где видите команду Арды Турана в нынешней еврокубковой кампании?
– Как минимум в полуфинале турнира.

– А в чемпионате «Шахтер» смогут остановить?
– Учитывая нынешний кадровый потенциал, то «горняки» сейчас по классу превосходят всех. Думаю, выигрыш нынешнего чемпионата для команды – дело времени. Единственная проблема может быть только тогда, если соперник поставит у своих ворот автобус. У «Шахтера» часто возникают проблемы со вскрытием насыщенной обороны.

– В тоже время ЛНЗ и «Полесье» добыли свои победы на классе?
– Думаю, да. Больше это можно сказать о житомирянах, которые встречались с «Кривбассом», претендующем на высокие места. А ЛНЗ сыграло в свою любимую контригру.

Динамо

– «Динамо» добыло сложную победу над «Оболонью». Тем не менее, для «бело-синих» это уже шестая кряду победа в чемпионате под руководством Игоря Костюка.
– Перед возобновлением второй части сезона я говорил, что «Динамо» не будет сильно прогрессировать, но сейчас я приятно удивлен работой тренерского штаба. Идет доверие молодежи, и что очень важно, что правильно распределяется нагрузка между футболистами, учитывая, что киевляне выступают еще и в Кубке Украины. А бомбардирские качества Матвея Пономаренко сейчас, наверное, превосходят не только мои ожидания.

– То есть «Динамо» вы видите на пьедестале?
– 100 процентов. На мой взгляд, киевляне вместе с «Полесьем» будут бороться за второе место.

– Если опуститься вниз турнирной таблицы, то есть перспективы у «Полтавы» и «Александрии»?
– «Полтава» однозначно не дотягивает до уровня Премьер-лиги. Там нет базы, нормальных тренировочных полей, да и кадровый потенциал команды оставляет желать лучшего. А вот «Александрия» явно разочаровывает. На сегодняшний день команда не с самым худшим подбором футболистом в лиге. Серебряному призеру чемпионата вполне можно было бы бороться за середину турнирной таблицы, но, как видим, пока александрийцы уверенными шагами идут в Первую лигу.

– А что вы можете сказать о претендентах на зону переходных матчей?
– «Рух» покинуло много футболистов, и это не могло сказаться на результате. Четыре поражения кряду откинули команду с середину пелотона в опасную зону. Наполовину резервным составом тяжело будет чего-то достичь. Выхода из этой ситуации на данный момент не видно.

Что касается «Эпицентра», то эта команда находится в лучшем положении за счет подбора исполнителей и качественной работы тренерского штаба.

Все команды, находящиеся на расстоянии трех очков, являются претендентами на зону переходных матчей. А это «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Львовяне вообще являются разочарованием нынешнего сезона. Обладая великолепными возможностями, команда влечет существование, учитывая результаты в чемпионате.

УПЛ. 20-й тур

13.03.26

«Полтава» – «Карпаты» – 0:4

«Динамо» – «Оболонь» – 2:1

14.03.26

ЛНЗ – «Александрия» – 2:0

«Кудровка» – «Верес» – 0:0

«Полесье» – «Кривбасс» – 2:0

15.03.26

«Эпицентр» – «Рух» – 2:0

«Колос» – «Заря» – 1:1

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 1:0

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 20-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47
2 ЛНЗ 20 14 2 4 28 - 11 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 44
3 Полесье 20 12 3 5 34 - 14 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 39
4 Динамо Киев 20 11 5 4 44 - 23 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 38
5 Кривбасс 20 8 7 5 31 - 27 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 31
6 Металлист 1925 19 8 7 4 22 - 13 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 31
7 Колос Ковалевка 20 7 8 5 19 - 20 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 29
8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28
9 Оболонь 20 6 6 8 17 - 29 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 24
10 Карпаты Львов 20 5 8 7 25 - 26 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 23
11 Верес 19 5 7 7 16 - 23 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 22
12 Кудровка 20 5 6 9 24 - 33 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 21
13 Эпицентр 20 6 2 12 24 - 33 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 20
14 Рух Львов 20 6 1 13 15 - 30 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 19
15 Александрия 20 2 5 13 14 - 35 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 11
16 Полтава 20 2 3 15 16 - 51 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 9
Полная таблица
New Zelander
Там, виявляється в матчі ДК-Оболонь лівий пеналь призначили для ДК. Спорт уа зараз написало, що це "скандал туру". Тому всі туди хутко. Тягнуть сов до чемпіонства вже другий матч поспіль, але їм навіть судді не можуть допомогти з їх "мінус девять" 
AK.228
Согласен 
wojsergivan
ахметка в очередной раз покупает кротам титул чемпиона жидохохляндии, а принесет это пользу футболу украины думаю нет!!
С Пп
А иначе золото не добыть. Ржавый трактор иначе и не добывает золото. 
Singularis
2024  Динамо - ЛНЗ  1:0    Ярмоленко 22 мин. пен. 
В Киеве на Динамо!!!  А не на нейтральном стадионе.
Перший Серед Рівних в бані
Полностью согласен!!!
