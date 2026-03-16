Александр БАБИЧ: «Шахтер должен побеждать не за счет такого пенальти»

В 20-м туре УПЛ первые четыре команды турнирной таблицы добыли победы, что позволило им убежать от конкурентов. И теперь с большой долей вероятности можно говорить, что медали разыграют «Шахтер», ЛНЗ, «Полесье» и «Динамо».

В подвале турнирной таблицы отчетливо видны команды, которые могут оказаться на самом дне, а вот борьба, чтобы не оказаться в зоне переходных матчей, обострилась до предела.

О наиболее интересных событиях прошедшего тура сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, сейчас уже точно можно утверждать, что за медали будут бороться только четыре команды?

– Да. Команды разделились и уже есть понимание того, кто окажется в первой четверке, а кто будет соперничать за пятое-восьмое места.

– Тур закрывал матч лидера турнирной таблицы. Что вы скажите о победе «Шахтера»?

– Я ожидал более яркой игры от «Металлиста 1925», а тем более от «горняков». Не к лицу соперникам с такими вложениями наносит на двоих меньше пяти ударов в створ. Игра была закрытой. Такая команда, как «Шахтер» должна побеждать не за счет такого пенальти. Даже несмотря на то, что в мид-уик донетчане провели матч в Лиге конференций. Глубина состава позволяет Арде Турану делать безболезненную ротацию. Тем более что после победы восстановление всегда проходит быстрее.

Тактически и стратегически «Шахтер» выиграл заслуженно, но болельщику хочется видеть более яркую картинку.

– Что вы скажете о назначении 11-метрового в ворота «Металлиста 1925»?

– Такие пенальти ставить можно. Но если подобные фолы в штрафной считать каждый раз, то таких 11-метровых за матч будет по несколько штук. Повторюсь, что «Шахтер» должен выигрывать не благодаря таким фолам.

– Арбитр был благосклонен к «горнякам»?

– Это был натянутый пенальти.

– Эта победа над сильным соперником помогла «Шахтеру» удержать единоличное лидерство и уйти на перерыв в чемпионате с запасом?

– Безусловно. И даже такая победа поможет донетчанам подойти к ответному поединку против «Леха» в Лиге конференций в хорошем настроении.

– Кстати, а вы где видите команду Арды Турана в нынешней еврокубковой кампании?

– Как минимум в полуфинале турнира.

– А в чемпионате «Шахтер» смогут остановить?

– Учитывая нынешний кадровый потенциал, то «горняки» сейчас по классу превосходят всех. Думаю, выигрыш нынешнего чемпионата для команды – дело времени. Единственная проблема может быть только тогда, если соперник поставит у своих ворот автобус. У «Шахтера» часто возникают проблемы со вскрытием насыщенной обороны.

– В тоже время ЛНЗ и «Полесье» добыли свои победы на классе?

– Думаю, да. Больше это можно сказать о житомирянах, которые встречались с «Кривбассом», претендующем на высокие места. А ЛНЗ сыграло в свою любимую контригру.

Динамо

– «Динамо» добыло сложную победу над «Оболонью». Тем не менее, для «бело-синих» это уже шестая кряду победа в чемпионате под руководством Игоря Костюка.

– Перед возобновлением второй части сезона я говорил, что «Динамо» не будет сильно прогрессировать, но сейчас я приятно удивлен работой тренерского штаба. Идет доверие молодежи, и что очень важно, что правильно распределяется нагрузка между футболистами, учитывая, что киевляне выступают еще и в Кубке Украины. А бомбардирские качества Матвея Пономаренко сейчас, наверное, превосходят не только мои ожидания.

– То есть «Динамо» вы видите на пьедестале?

– 100 процентов. На мой взгляд, киевляне вместе с «Полесьем» будут бороться за второе место.

– Если опуститься вниз турнирной таблицы, то есть перспективы у «Полтавы» и «Александрии»?

– «Полтава» однозначно не дотягивает до уровня Премьер-лиги. Там нет базы, нормальных тренировочных полей, да и кадровый потенциал команды оставляет желать лучшего. А вот «Александрия» явно разочаровывает. На сегодняшний день команда не с самым худшим подбором футболистом в лиге. Серебряному призеру чемпионата вполне можно было бы бороться за середину турнирной таблицы, но, как видим, пока александрийцы уверенными шагами идут в Первую лигу.

– А что вы можете сказать о претендентах на зону переходных матчей?

– «Рух» покинуло много футболистов, и это не могло сказаться на результате. Четыре поражения кряду откинули команду с середину пелотона в опасную зону. Наполовину резервным составом тяжело будет чего-то достичь. Выхода из этой ситуации на данный момент не видно.

Что касается «Эпицентра», то эта команда находится в лучшем положении за счет подбора исполнителей и качественной работы тренерского штаба.

Все команды, находящиеся на расстоянии трех очков, являются претендентами на зону переходных матчей. А это «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Львовяне вообще являются разочарованием нынешнего сезона. Обладая великолепными возможностями, команда влечет существование, учитывая результаты в чемпионате.

УПЛ. 20-й тур

13.03.26

«Полтава» – «Карпаты» – 0:4

«Динамо» – «Оболонь» – 2:1

14.03.26

ЛНЗ – «Александрия» – 2:0

«Кудровка» – «Верес» – 0:0

«Полесье» – «Кривбасс» – 2:0

15.03.26

«Эпицентр» – «Рух» – 2:0

«Колос» – «Заря» – 1:1

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 1:0

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 20-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47 2 ЛНЗ 20 14 2 4 28 - 11 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 44 3 Полесье 20 12 3 5 34 - 14 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 39 4 Динамо Киев 20 11 5 4 44 - 23 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 38 5 Кривбасс 20 8 7 5 31 - 27 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 31 6 Металлист 1925 19 8 7 4 22 - 13 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 31 7 Колос Ковалевка 20 7 8 5 19 - 20 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 29 8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 21.03.26 18:00 Заря - Шахтер Донецк 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28 9 Оболонь 20 6 6 8 17 - 29 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 24 10 Карпаты Львов 20 5 8 7 25 - 26 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 23 11 Верес 19 5 7 7 16 - 23 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 22 12 Кудровка 20 5 6 9 24 - 33 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 21 13 Эпицентр 20 6 2 12 24 - 33 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 20 14 Рух Львов 20 6 1 13 15 - 30 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 19 15 Александрия 20 2 5 13 14 - 35 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 11 16 Полтава 20 2 3 15 16 - 51 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 9 Полная таблица