  4. Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
13 марта 2026, 21:22 | Обновлено 13 марта 2026, 22:00
Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью

Известный тренер прокомментировал итог противостояния в столичном дерби

В 20-м туре УПЛ «Динамо» в киевском дерби минимально переиграло «Оболонь» со счетом 2:1. Итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua прокомментировал известный тренер Йожеф Сабо.

– Если в первом тайме были забитые мячи, какая-то игра, то после перерыва никакой интриги не было, – сказал Сабо. – Не говоря уже о голевых моментах. Впору было заснуть (улыбается). В целом это была слабая игра. И если «Оболонь» в силу своих возможностей этого сделать не могла, то от действий «Динамо» я остался разочарован.

Ни скорости, ни забеганий, ни опережений. Если честно, для простого болельщика все это неинтересно. Для меня, как для специалиста – «Динамо» – это скорость, фланги, передачи в штрафную, игра на опережение. Ничего этого не было. Мастерства нет. Игрок принимает мяч, а он от него отскакивает и сразу получается борьба. У классного футболиста мяч должен быть приклеен к ноге.

Во втором тайме «Оболонь» вроде пыталась что-то сделать, но при перехвате игрок «Динамо» вместо того, чтобы бежать вперед, делает обманные движения, отдает передачу защитнику, тот дальше вратарю и так по кругу. Без слов.

Динамовцы просто выиграли, ни больше, ни меньше. Ярмоленко? Если можно сказать, Андрей сыграл на классе, обработал, отдал и этого было достаточно, чтобы сделать разницу. А другого лидера в составе фаворита я не увидел.

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Andromed
ну може і не було яскравої гри але результат є, що найголовніше
Олександр
Я теж гри не побачив 
Євгеній Січкаренко
Ще б пак.
Суддя зламав гру.
Бо оболонці зрозуміли, що старатись марно. Скільки б вони не забили чистих м'ячів, суддішка стільки ж пенальті у відповідь поставить. Шуби самі себе не відпрацюють...
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
