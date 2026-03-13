Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью

В 20-м туре УПЛ «Динамо» в киевском дерби минимально переиграло «Оболонь» со счетом 2:1. Итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua прокомментировал известный тренер Йожеф Сабо.

– Если в первом тайме были забитые мячи, какая-то игра, то после перерыва никакой интриги не было, – сказал Сабо. – Не говоря уже о голевых моментах. Впору было заснуть (улыбается). В целом это была слабая игра. И если «Оболонь» в силу своих возможностей этого сделать не могла, то от действий «Динамо» я остался разочарован.

Ни скорости, ни забеганий, ни опережений. Если честно, для простого болельщика все это неинтересно. Для меня, как для специалиста – «Динамо» – это скорость, фланги, передачи в штрафную, игра на опережение. Ничего этого не было. Мастерства нет. Игрок принимает мяч, а он от него отскакивает и сразу получается борьба. У классного футболиста мяч должен быть приклеен к ноге.

Во втором тайме «Оболонь» вроде пыталась что-то сделать, но при перехвате игрок «Динамо» вместо того, чтобы бежать вперед, делает обманные движения, отдает передачу защитнику, тот дальше вратарю и так по кругу. Без слов.

Динамовцы просто выиграли, ни больше, ни меньше. Ярмоленко? Если можно сказать, Андрей сыграл на классе, обработал, отдал и этого было достаточно, чтобы сделать разницу. А другого лидера в составе фаворита я не увидел.