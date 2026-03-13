Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Динамо переживает эмоциональный подъем»
Бывший защитник сборной Украины поделился своим ожиданиями от предстоящего тура в УПЛ
Сегодня, 13 марта двумя матчами стартует 20-й тур в украинской Премьер-лиге. О наиболее интересных, на наш взгляд, событиях предстоящего уик-энда с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Александр Поклонский.
– Александр Владимирович, стратегически важных матчей в 20-м туре хватает. Но если бы все начинались в одно время, то какому поединку вы отдали бы предпочтение для просмотра?
– Наверное, «Полесье» – «Кривбасс». Житомиряне, на мой взгляд, сделают все, чтобы побороться за второе место, а у «Динамо» после победы над тем же «Полесьем», в разы увеличился шанс побороться за пьедестал. За какую позицию, пока вопрос, но то, что киевляне финансово будут мотивировать «Кривбасс», я практически не сомневаюсь. Поэтому подопечные Патрика ван Леувена захотят не только взять турнирные очки, но и заработать дополнительную премию (улыбается). Хотя, считаю, что у «Кривбасса» мало шансов отобрать очки у «Полесья».
– «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925». Харьковчане, которые в последних шести матчах чемпионата четыре раза выиграли и дважды сыграли вничью, смогут притормозить лидера турнирной таблицы?
– Могут. Но для этого в игре с нынешним «Шахтером» нужно выложиться больше, чем на 100 процентов. Несмотря, на то, что «горняки» в мид-уик провели матч Лиги конференций, они безоговорочные фавориты этого противостояния. Лидер после осечки ЛНЗ почувствовал запах крови (улыбается), поэтому постарается не допустить, чтобы его догнали конкуренты.
– «Динамо» на расстояние вытянутой руки приблизилось к тройке призеров. «Бело-синие» не заметят «Оболонь»?
– Не заметить для «Динамо» это слишком сказано. Сейчас киевляне не того уровня команда, как это было раньше. Да, «бело-синие» сильнее своего оппонента, но не думаю, что им будет легко в столичном дерби. Хотя я и ставлю на победу команды Игоря Костюка.
– На ваш взгляд, киевляне оживают?
– Да. «Динамо» возглавил новый тренер, неплохо вкатывается в основной состав молодежь. Такие перемены всегда идут на пользу. На данный момент динамовцы переживают эмоциональный подъем, но посмотрим, какой будет команда после этого периода.
– Не знаю насколько по качеству, но по интриге интересным обещает быть матч «Полтавы» и «Карпат». Для полтавчан, это, возможно, последний шанс зацепиться за УПЛ, а у «Карпат» в случае поражения может быть отставка главного тренера.
– Считаю, что в «Карпатах» отставка тренера неминуема. Пусть это будет грубо сказано, но львовояне при этом испанском специалисте вообще ничего не показали в первых поединках после зимней паузы. Это назначение было ошибкой руководства клуба. Я понимаю, чья это была идея, но это в «Карпатах» работать не будет.
– А кто мог бы вытащить команду из ямы?
– В любом случае, это должен быть местный наставник. Читал, что Василий Кобин. Вполне. Уверен, что глоток свежего воздуха дал бы команде Мирон Маркевич. Но если говорить и об иностранных специалистах, то это тот же Игор Йовичевич, который хорошо знает кухню не только «Карпат», но и всего украинского футбола.
– После последней победы уверенность должен почувствовать «Эпицентр». Матч с «Рухом» будет принципиальным для команды Сергея Нагорняка?
– Безусловно. Я практически не сомневаюсь в том, что «Эпицентр» в этом поединке выиграет. Сейчас для них хороший момент стать на победный путь. В ближайших матчах у них нет соперников из первой четверки, так почему бы не оттолкнуться от опасной зоны.
А вот «Рух» сейчас бледная тень даже той команды, которая побеждала под занавес осенней части чемпионата.
– То есть, главные претенденты на четыре последних места – «Полтава», «Александрия», «Рух». А кто четвертый?
– Действительно, «Полтава» и «Александрия» – главные претенденты на вылет. Что касается зоны переходных матчей, то к «Руху» я бы поставил «Кудровку». Мне нравится команда Василия Баранова, у них есть идея, желание бороться, но дебютанта УПЛ с финансами не все хорошо, и это может сказаться на их потенциале.
УПЛ. 20-й тур
13.03.26
«Полтава» – «Карпаты» – 13:00
«Динамо» – «Оболонь» – 18:00
14.03.26
ЛНЗ – «Александрия» – 13:00
«Кудровка» – «Верес» – 15:30
«Полесье» – «Кривбасс» – 18:00
15.03.26
«Эпицентр» – «Рух» – 13:00
«Колос» – «Заря» – 15:30
«Шахтер» – «Металлист 1925» – 18:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 19-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|13
|5
|1
|47 - 12
|15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк
|44
|2
|ЛНЗ
|19
|13
|2
|4
|26 - 11
|14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь
|41
|3
|Полесье
|19
|11
|3
|5
|32 - 14
|14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье
|36
|4
|Динамо Киев
|19
|10
|5
|4
|42 - 22
|13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев
|35
|5
|Кривбасс
|19
|8
|7
|4
|31 - 25
|14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия
|31
|6
|Металлист 1925
|18
|8
|7
|3
|22 - 12
|15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925
|31
|7
|Колос Ковалевка
|19
|7
|7
|5
|18 - 19
|15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк
|28
|8
|Заря
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов
|27
|9
|Оболонь
|19
|6
|6
|7
|16 - 27
|13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь
|24
|10
|Верес
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|14.03.26 15:30 Кудровка - Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов
|21
|11
|Карпаты Львов
|19
|4
|8
|7
|21 - 26
|13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов
|20
|12
|Кудровка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|14.03.26 15:30 Кудровка - Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев
|20
|13
|Рух Львов
|19
|6
|1
|12
|15 - 28
|15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье
|19
|14
|Эпицентр
|19
|5
|2
|12
|22 - 33
|15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр
|17
|15
|Александрия
|19
|2
|5
|12
|14 - 33
|14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия
|11
|16
|Полтава
|19
|2
|3
|14
|16 - 47
|13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр
|9
