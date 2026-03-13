Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Динамо переживает эмоциональный подъем»

Сегодня, 13 марта двумя матчами стартует 20-й тур в украинской Премьер-лиге. О наиболее интересных, на наш взгляд, событиях предстоящего уик-энда с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Александр Поклонский.

– Александр Владимирович, стратегически важных матчей в 20-м туре хватает. Но если бы все начинались в одно время, то какому поединку вы отдали бы предпочтение для просмотра?

– Наверное, «Полесье» – «Кривбасс». Житомиряне, на мой взгляд, сделают все, чтобы побороться за второе место, а у «Динамо» после победы над тем же «Полесьем», в разы увеличился шанс побороться за пьедестал. За какую позицию, пока вопрос, но то, что киевляне финансово будут мотивировать «Кривбасс», я практически не сомневаюсь. Поэтому подопечные Патрика ван Леувена захотят не только взять турнирные очки, но и заработать дополнительную премию (улыбается). Хотя, считаю, что у «Кривбасса» мало шансов отобрать очки у «Полесья».

– «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925». Харьковчане, которые в последних шести матчах чемпионата четыре раза выиграли и дважды сыграли вничью, смогут притормозить лидера турнирной таблицы?

– Могут. Но для этого в игре с нынешним «Шахтером» нужно выложиться больше, чем на 100 процентов. Несмотря, на то, что «горняки» в мид-уик провели матч Лиги конференций, они безоговорочные фавориты этого противостояния. Лидер после осечки ЛНЗ почувствовал запах крови (улыбается), поэтому постарается не допустить, чтобы его догнали конкуренты.

– «Динамо» на расстояние вытянутой руки приблизилось к тройке призеров. «Бело-синие» не заметят «Оболонь»?

– Не заметить для «Динамо» это слишком сказано. Сейчас киевляне не того уровня команда, как это было раньше. Да, «бело-синие» сильнее своего оппонента, но не думаю, что им будет легко в столичном дерби. Хотя я и ставлю на победу команды Игоря Костюка.

– На ваш взгляд, киевляне оживают?

– Да. «Динамо» возглавил новый тренер, неплохо вкатывается в основной состав молодежь. Такие перемены всегда идут на пользу. На данный момент динамовцы переживают эмоциональный подъем, но посмотрим, какой будет команда после этого периода.

– Не знаю насколько по качеству, но по интриге интересным обещает быть матч «Полтавы» и «Карпат». Для полтавчан, это, возможно, последний шанс зацепиться за УПЛ, а у «Карпат» в случае поражения может быть отставка главного тренера.

– Считаю, что в «Карпатах» отставка тренера неминуема. Пусть это будет грубо сказано, но львовояне при этом испанском специалисте вообще ничего не показали в первых поединках после зимней паузы. Это назначение было ошибкой руководства клуба. Я понимаю, чья это была идея, но это в «Карпатах» работать не будет.

– А кто мог бы вытащить команду из ямы?

– В любом случае, это должен быть местный наставник. Читал, что Василий Кобин. Вполне. Уверен, что глоток свежего воздуха дал бы команде Мирон Маркевич. Но если говорить и об иностранных специалистах, то это тот же Игор Йовичевич, который хорошо знает кухню не только «Карпат», но и всего украинского футбола.

– После последней победы уверенность должен почувствовать «Эпицентр». Матч с «Рухом» будет принципиальным для команды Сергея Нагорняка?

– Безусловно. Я практически не сомневаюсь в том, что «Эпицентр» в этом поединке выиграет. Сейчас для них хороший момент стать на победный путь. В ближайших матчах у них нет соперников из первой четверки, так почему бы не оттолкнуться от опасной зоны.

А вот «Рух» сейчас бледная тень даже той команды, которая побеждала под занавес осенней части чемпионата.

– То есть, главные претенденты на четыре последних места – «Полтава», «Александрия», «Рух». А кто четвертый?

– Действительно, «Полтава» и «Александрия» – главные претенденты на вылет. Что касается зоны переходных матчей, то к «Руху» я бы поставил «Кудровку». Мне нравится команда Василия Баранова, у них есть идея, желание бороться, но дебютанта УПЛ с финансами не все хорошо, и это может сказаться на их потенциале.

УПЛ. 20-й тур

13.03.26

«Полтава» – «Карпаты» – 13:00

«Динамо» – «Оболонь» – 18:00

14.03.26

ЛНЗ – «Александрия» – 13:00

«Кудровка» – «Верес» – 15:30

«Полесье» – «Кривбасс» – 18:00

15.03.26

«Эпицентр» – «Рух» – 13:00

«Колос» – «Заря» – 15:30

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 18:00

