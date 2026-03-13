Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Динамо переживает эмоциональный подъем»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 09:35 |
Бывший защитник сборной Украины поделился своим ожиданиями от предстоящего тура в УПЛ

Динамо

Сегодня, 13 марта двумя матчами стартует 20-й тур в украинской Премьер-лиге. О наиболее интересных, на наш взгляд, событиях предстоящего уик-энда с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Александр Поклонский.

– Александр Владимирович, стратегически важных матчей в 20-м туре хватает. Но если бы все начинались в одно время, то какому поединку вы отдали бы предпочтение для просмотра?
– Наверное, «Полесье» – «Кривбасс». Житомиряне, на мой взгляд, сделают все, чтобы побороться за второе место, а у «Динамо» после победы над тем же «Полесьем», в разы увеличился шанс побороться за пьедестал. За какую позицию, пока вопрос, но то, что киевляне финансово будут мотивировать «Кривбасс», я практически не сомневаюсь. Поэтому подопечные Патрика ван Леувена захотят не только взять турнирные очки, но и заработать дополнительную премию (улыбается). Хотя, считаю, что у «Кривбасса» мало шансов отобрать очки у «Полесья».

– «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925». Харьковчане, которые в последних шести матчах чемпионата четыре раза выиграли и дважды сыграли вничью, смогут притормозить лидера турнирной таблицы?
– Могут. Но для этого в игре с нынешним «Шахтером» нужно выложиться больше, чем на 100 процентов. Несмотря, на то, что «горняки» в мид-уик провели матч Лиги конференций, они безоговорочные фавориты этого противостояния. Лидер после осечки ЛНЗ почувствовал запах крови (улыбается), поэтому постарается не допустить, чтобы его догнали конкуренты.

– «Динамо» на расстояние вытянутой руки приблизилось к тройке призеров. «Бело-синие» не заметят «Оболонь»?
– Не заметить для «Динамо» это слишком сказано. Сейчас киевляне не того уровня команда, как это было раньше. Да, «бело-синие» сильнее своего оппонента, но не думаю, что им будет легко в столичном дерби. Хотя я и ставлю на победу команды Игоря Костюка.

– На ваш взгляд, киевляне оживают?
– Да. «Динамо» возглавил новый тренер, неплохо вкатывается в основной состав молодежь. Такие перемены всегда идут на пользу. На данный момент динамовцы переживают эмоциональный подъем, но посмотрим, какой будет команда после этого периода.

– Не знаю насколько по качеству, но по интриге интересным обещает быть матч «Полтавы» и «Карпат». Для полтавчан, это, возможно, последний шанс зацепиться за УПЛ, а у «Карпат» в случае поражения может быть отставка главного тренера.
– Считаю, что в «Карпатах» отставка тренера неминуема. Пусть это будет грубо сказано, но львовояне при этом испанском специалисте вообще ничего не показали в первых поединках после зимней паузы. Это назначение было ошибкой руководства клуба. Я понимаю, чья это была идея, но это в «Карпатах» работать не будет.

– А кто мог бы вытащить команду из ямы?
– В любом случае, это должен быть местный наставник. Читал, что Василий Кобин. Вполне. Уверен, что глоток свежего воздуха дал бы команде Мирон Маркевич. Но если говорить и об иностранных специалистах, то это тот же Игор Йовичевич, который хорошо знает кухню не только «Карпат», но и всего украинского футбола.

– После последней победы уверенность должен почувствовать «Эпицентр». Матч с «Рухом» будет принципиальным для команды Сергея Нагорняка?
– Безусловно. Я практически не сомневаюсь в том, что «Эпицентр» в этом поединке выиграет. Сейчас для них хороший момент стать на победный путь. В ближайших матчах у них нет соперников из первой четверки, так почему бы не оттолкнуться от опасной зоны.

А вот «Рух» сейчас бледная тень даже той команды, которая побеждала под занавес осенней части чемпионата.

– То есть, главные претенденты на четыре последних места – «Полтава», «Александрия», «Рух». А кто четвертый?
– Действительно, «Полтава» и «Александрия» – главные претенденты на вылет. Что касается зоны переходных матчей, то к «Руху» я бы поставил «Кудровку». Мне нравится команда Василия Баранова, у них есть идея, желание бороться, но дебютанта УПЛ с финансами не все хорошо, и это может сказаться на их потенциале.

УПЛ. 20-й тур

13.03.26

«Полтава» – «Карпаты» – 13:00

«Динамо» – «Оболонь» – 18:00

14.03.26

ЛНЗ – «Александрия» – 13:00

«Кудровка» – «Верес» – 15:30

«Полесье» – «Кривбасс» – 18:00

15.03.26

«Эпицентр» – «Рух» – 13:00

«Колос» – «Заря» – 15:30

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 18:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 19-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 19 13 5 1 47 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 44
2 ЛНЗ 19 13 2 4 26 - 11 14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 41
3 Полесье 19 11 3 5 32 - 14 14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 36
4 Динамо Киев 19 10 5 4 42 - 22 13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 35
5 Кривбасс 19 8 7 4 31 - 25 14.03.26 18:00 Полесье - Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 31
6 Металлист 1925 18 8 7 3 22 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 31
7 Колос Ковалевка 19 7 7 5 18 - 19 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28
8 Заря 19 7 6 6 26 - 23 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 27
9 Оболонь 19 6 6 7 16 - 27 13.03.26 18:00 Динамо Киев - Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 24
10 Верес 18 5 6 7 16 - 23 14.03.26 15:30 Кудровка - Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 21
11 Карпаты Львов 19 4 8 7 21 - 26 13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 20
12 Кудровка 19 5 5 9 24 - 33 14.03.26 15:30 Кудровка - Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 20
13 Рух Львов 19 6 1 12 15 - 28 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 19
14 Эпицентр 19 5 2 12 22 - 33 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 17
15 Александрия 19 2 5 12 14 - 33 14.03.26 13:00 ЛНЗ - Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 11
16 Полтава 19 2 3 14 16 - 47 13.03.26 13:00 Полтава - Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 9
Полная таблица

Защитник Оболони: «Матч з Динамо? Это будет битва за Киев»
Защитник Шахтера: «Я не знаю, рефери намеренно меня так не любит...»
Полтава – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Поклонский Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Металлист 1925 Динамо Киев Оболонь Киев Полтава Карпаты Львов Мирон Маркевич Василий Кобин Игор Йовичевич Эпицентр Каменец-Подольский Рух Львов Александрия Кудровка Василий Баранов статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
