Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь

В Киеве состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» и «Оболонь». Обе команды в этом году еще не проигрывали, а «пивовары», к тому же, голов не пропускали. Правда, команда Александра Антоненко, который из-за дисквалификации наблюдал за киевским дерби с трибуны, провела всего два матча, получив три очка за техническую победу над «Александрией».

Тренерский штаб «бело-синих» сделал несколько изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим поединком. На левый фланг обороны вернулся Вивчаренко, на правом фланге Волошина заменил Ярмоленко, а в центре поля вместо Шапаренко вышел Яцик. У «Оболони» в стартовом составе по сравнению с матчем против «Кривбасса» также произошло три изменения. Марченко, Мороза и Мединского сменили Федоривский, Нестеренко и Волохатый.

После стартового свистка хозяева поля завладели территориальным преимуществом, а «пивовары» сконцентрировались на оборонительных действиях. Первую угрозу воротам соперников создал Пихаленок, но Федоривский справился с ударом «динамовца». У «бело-синих» активно работал левый фланг, где пытался обострить ситуацию Редушко. Гости первую свою атаку провели в середине первого тайма, и она стала результативной. Устименко, который на этой неделе продлил контракт с «Оболонью», из пределов штрафной отправил мяч в ворота.

«Бело-синие» могли сразу сравнять результат. После навеса с углового Ярмоленко пробил в падении через себя, и Жовтенко с линии ворот выбил мяч. Но давление на оборону соперников принесло «Динамо» желаемый результат. После удара Вивчаренко мяч на линии штрафной попал в руку Устименко, и арбитр, посмотрев видеоповтор, указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Ярмоленко.

После того, как счет стал равным, игра перешла в более спокойное русло, но перед перерывом «Динамо» нашло еще один момент для взятия ворот. Сделал это Пономаренко, который воспользовался скидкой Пихаленка и продлил свою голевую серию до восьми голов.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился: «бело-синие» много владели мячом, пытаясь увеличить свое преимущество. Впрочем, до опасных моментов у ворот «Оболони» дело не доходило. У «пивоваров» катастрофически не шла контригра, и к штрафной соперников они практически не приближались.

Гости заиграли активнее в середине второго тайма, пытаясь оказывать прессинг на защитную линию «Динамо». Но матч и дальше проходил без острых ситуаций у ворот, а в итоге команда Костюка довела встречу до победного окончания. В следующем туре УПЛ киевские команды проведут гостевые встречи: «бело-синие» сыграют с «Александрией», а «пивовары» во Львове будут противостоять «Карпатам».

Наши оценки:

«Динамо» замены: Тымчик - 6.0, Буяльский - 6.0, Волошин - 6.0, Михайленко - б/о, Попов - б/о.

«Оболонь» замены: Третьяков - 5.5, Кулаковский - 5.5, Суханов - 6.0, Фещенко - б/о, Теслюк - б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Динамо» – «Оболонь» – 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 - Устименко, 20.

Предупреждения: Шевченко, 79, Фещенко, 90+4.

«Динамо»: Нещерет, Коробов (Тимчик, 46), Биловар (Попов, 84), Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихальонок (Буяльский, 70), Яцик (Михайленко, 79), Ярмоленко (Волошин, 70), Редушко, Пономаренко.

Запасные: Суркис, Моргун, Буяльский, Герреро, Захарченко, Михайленко, Огундана, Попов, Тимчик, Волошин, Шапаренко, Караваев

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Семенов, Ломницкий, Жовтенко (Фещенко, 86), Полегенько, Прокопенко (Теслюк, 86), Черненко (Кулаковский, 70), Волохатый, Нестеренко (Третяков, 58), Устименко (Суханов, 69).

Запасные: Марченко, Сташкив, Бичек, Корх, Кулаковский, Лях, Лящук, Мединский, Суханов, Теслюк, Третьяков, Фещенко

Судья: Афанасьев Александр (Харьков)

Стадион: «Динамо им. В. Лобановского», Киев