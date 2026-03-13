Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
13.03.2026 18:00 – FT 2 : 1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
13 марта 2026, 19:58 | Обновлено 13 марта 2026, 20:30
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь

В киевском дерби сильнейшей оказалась команда Костюка

В Киеве состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» и «Оболонь». Обе команды в этом году еще не проигрывали, а «пивовары», к тому же, голов не пропускали. Правда, команда Александра Антоненко, который из-за дисквалификации наблюдал за киевским дерби с трибуны, провела всего два матча, получив три очка за техническую победу над «Александрией».

Тренерский штаб «бело-синих» сделал несколько изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим поединком. На левый фланг обороны вернулся Вивчаренко, на правом фланге Волошина заменил Ярмоленко, а в центре поля вместо Шапаренко вышел Яцик. У «Оболони» в стартовом составе по сравнению с матчем против «Кривбасса» также произошло три изменения. Марченко, Мороза и Мединского сменили Федоривский, Нестеренко и Волохатый.

После стартового свистка хозяева поля завладели территориальным преимуществом, а «пивовары» сконцентрировались на оборонительных действиях. Первую угрозу воротам соперников создал Пихаленок, но Федоривский справился с ударом «динамовца». У «бело-синих» активно работал левый фланг, где пытался обострить ситуацию Редушко. Гости первую свою атаку провели в середине первого тайма, и она стала результативной. Устименко, который на этой неделе продлил контракт с «Оболонью», из пределов штрафной отправил мяч в ворота.

«Бело-синие» могли сразу сравнять результат. После навеса с углового Ярмоленко пробил в падении через себя, и Жовтенко с линии ворот выбил мяч. Но давление на оборону соперников принесло «Динамо» желаемый результат. После удара Вивчаренко мяч на линии штрафной попал в руку Устименко, и арбитр, посмотрев видеоповтор, указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Ярмоленко.

После того, как счет стал равным, игра перешла в более спокойное русло, но перед перерывом «Динамо» нашло еще один момент для взятия ворот. Сделал это Пономаренко, который воспользовался скидкой Пихаленка и продлил свою голевую серию до восьми голов.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился: «бело-синие» много владели мячом, пытаясь увеличить свое преимущество. Впрочем, до опасных моментов у ворот «Оболони» дело не доходило. У «пивоваров» катастрофически не шла контригра, и к штрафной соперников они практически не приближались.

Гости заиграли активнее в середине второго тайма, пытаясь оказывать прессинг на защитную линию «Динамо». Но матч и дальше проходил без острых ситуаций у ворот, а в итоге команда Костюка довела встречу до победного окончания. В следующем туре УПЛ киевские команды проведут гостевые встречи: «бело-синие» сыграют с «Александрией», а «пивовары» во Львове будут противостоять «Карпатам».

Наши оценки:

«Динамо» замены: Тымчик - 6.0, Буяльский - 6.0, Волошин - 6.0, Михайленко - б/о, Попов - б/о.

«Оболонь» замены: Третьяков - 5.5, Кулаковский - 5.5, Суханов - 6.0, Фещенко - б/о, Теслюк - б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Динамо» – «Оболонь» – 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 - Устименко, 20.

Предупреждения: Шевченко, 79, Фещенко, 90+4.

«Динамо»: Нещерет, Коробов (Тимчик, 46), Биловар (Попов, 84), Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихальонок (Буяльский, 70), Яцик (Михайленко, 79), Ярмоленко (Волошин, 70), Редушко, Пономаренко.

Запасные: Суркис, Моргун, Буяльский, Герреро, Захарченко, Михайленко, Огундана, Попов, Тимчик, Волошин, Шапаренко, Караваев

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Семенов, Ломницкий, Жовтенко (Фещенко, 86), Полегенько, Прокопенко (Теслюк, 86), Черненко (Кулаковский, 70), Волохатый, Нестеренко (Третяков, 58), Устименко (Суханов, 69).

Запасные: Марченко, Сташкив, Бичек, Корх, Кулаковский, Лях, Лящук, Мединский, Суханов, Теслюк, Третьяков, Фещенко

Судья: Афанасьев Александр (Харьков)

Стадион: «Динамо им. В. Лобановского», Киев

По теме:
Йожеф Сабо остався розчарований діями Динамо в матчі з Оболонню
Ярмоленко забив 118-й гол в УПЛ: скільки залишилося до рекорду Шацьких?
ФОТО. Обличчя та емоції Суркіса після восьмого голу Пономаренка в УПЛ
Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Александр Снитко
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 102
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Долго методичку ржавым выдавали. Только теперь начали свое де...о выплескивать
Ответить
+13
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ну такі матчі потрібно впевненіше вигравати. Мати таку перевагу в першому таймі і примудритися пропустити з першої атака. Там привіт Михавку, гравець Оболоні взагалі першим ударом по м'ячу не влучив, втратив концентрацію, а він стоїть дивиться, мовля давай, бий ще раз, піпець звісно. А так величезна перевага, і мінімальна перемога. В другому таймі розслабилися. Ну і Пономаренко як завжди, свій гол знайде, молодець! З перемогою!
Ответить
+13
Показать Скрыть 8 ответов
Remark
З перемогою, найкращий клуб України!
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Саша Леоненко ти в собі?
Ответить
+11
Savsan1984
Динамо у непростому матчі переграло Оболонь. А в чому він непростий? тупо на класі, навіть після забитого голу Оболоні, пивовари особо не раділи бо розуміли що просто халява залетіла . Після першого тайму володіння  80 на 20. Якщо це не простий, то що таке простий?
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Бляха у непростому матчі 20-2 по ударам. Нещерет бідний змерз. 
Спорт.юа ще раз тому ви і не партнер упл тв. А трибуна партнер. 
Ответить
+10
Maks23
Динамо с победой! Надеемся молодёжь разыграется...потенциал есть куда расти...
Ответить
+9
AK.228
Oleksandr после очередной блокировки аккаунта возмущен. Не забывайте он с Киева😂😂
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
DK2025
Если кроты залетят в воскресенье Металлу (не исключено) борьба за чемпионство вернется
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
У моей донецкой семьи и у меня траур. Динамка победила, канализацию в подвале прорвало, говна по колена, моему другу LexXXX ещё сильнее не повезло, он чуть не утонул в говне но я спас его.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
easterly
В онлайнтрансляції написав, що пару-трійко вялих ржавих ботів усього було. Всі інші просто чєкали мєтодічку). І ось вони повспливали на чолі з ордловським сашою
Ответить
+7
Перець
Кроти пердаки палають, бояришником тушіть
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
😼
"Динамо у непростому матчі" Такий заголовок взагалі не відповідає тому що я бачив. По-моєму простіше небуває, коли Оболонь увесь другий тайм стояла у своєму штрафному і за всю гру два рази пробили у площину + до всього цього не подали жодного кутового. Забили дурня і все. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Ржаві ордловщики - що у вас з їдальниками? За мозок не питаю - там у вас він відсутній
Ответить
+5
Viktor Shuper
Пономаренко крутий. далеко хлоп піде. треба продавати за хороші гроші десь за кордон в хороший клуб, може вирости у топового нападаючого
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
тотальна домінація Динамо по грі. по одним кутовим лише 12:0 на користь Динамо
Ответить
+4
Микола Захарченко
Три бали є - йдемо далі . Перемога далася непросто . Потрібно було забивати торбу м'ячів ( та закривати гру ) ще в першому таймі , але перша ж атака та удар у старі у виконанні Оболоні стали результативними . Мабуть далися взнаки ротація та важкий матч з Поліссям . Але добре , що відігралися та вийшли вперед ще в першому таймі . Пенальті швидше був , ніж навпаки , роботу суддів в матчах з Динамо зараз будуть розглядати під мікроскопом. Ярмола забив і наближається до рекорду ( головне без травм ) . Пономаренко забив гол чи то в стилі Геда Мюллера , чи Ерлінга Холланда ( може по різному і це ок ) . Хай забиває та не спочиває на лаврах , далі його будуть тримати по двоє , бити по ногах , провокувати , але потрібно " рости " . Другий тайм важкий , тому й це надважлива перемога.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
😼
Взагали то від Оболоні небуло що очікувати. А от від Динамо я думав що вони як мінімум 3 голи заб"ють. Примудрилися пропусти, такі помилки можуть перекреслити всі сподівання.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
😼
Але як же класно Пихайльнок скинув на Матвія гарний гол
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Каких же глупых ботов начал набирать мой Шахтер. С каждым днём всё хуже и хуже. Но ведь я не вечный, страшно подумать на кого рано или  поздно мне придется сайт оставить.
Ответить
+1
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем