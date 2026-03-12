Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Динамо Киев
13.03.2026 18:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное киевское дерби

Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 13 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Оболонь». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Динамо

«Бело-синие» после зимней паузы выиграли четыре матча с общей разницей голов 9:1. В чемпионате команда Игоря Костюка продолжает находится на четвертом месте, но к третьей позиции, на которой разместилось «Полесье», она сократила до минимума. Произошло это в прошлом туре в очном противостоянии «Динамо» с «волками», а после поединка житомиряне высказывали крайнее недовольство действиями арбитра Николая Балакина. Важной задачей для киевлян на текущий сезон остается выигрыш Кубка Украины, в котором они уже смогли выйти в полуфинал.

В матче против «Полесья» продлил свою голевую серию форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, который в предыдущих пяти встречах чемпионата забил семь голов. При этом Пономаренко во втором поединке подряд оформил дубль. В Житомире своим партнерам из-за болезни не мог помочь левый защитник Вивчаренко. Его позицию вынужденно закрывали номинальные игроки правого фланга обороны Караваев и Тымчик, который вышел на замену во втором тайме. Продолжают восстанавливаться после повреждение Дубинчак и Тиаре. Зато вернулся в общую группу вингер Владислав Кабаев.

Несколько дней назад «Динамо» подписало первого новичка в этом году. Футболистом «бело-синих» стал 18-летний малийский форвард Саване Усмана, который уже дебютировал за команду U-19.

Оболонь

«Пивовары» так и не провели матч с «Александрией» из-за неготовности газона на стадионе «горожан». Решение относительно судьбы того поединка пришлось ждать две недели, и в результате «желто-черным» засчитали техническое поражение. А киевлянам, соответственно, победу. Важную победу, уже непосредственно на футбольном поле, «Оболонь» одержала над еще одним конкурентом в борьбе за сохранение прописки в УПЛ – «Рухом». А в прошлом туре «пивовары» сыграли в нулевую ничью с «Кривбассом», причем половину второго тайма они провели в меньшинстве.

В предыдущем матче киевлян снова травмировался Денис Марченко. Голкипер «Оболони» только восстановился после перелома руки и теперь снова получил повреждение. Не сможет помочь своей команде и дисквалифицированный защитник Тарас Мороз, получивший красную карточку в поединке против «Кривбасса». Лучшим игроком «пивоваров» в противостоянии с криворожцами болельщики команды назвали Александра Жовтенко, который дебютировал в составе киевлян. На этой неделе руководство «Оболони» продлило контракт с форвардом Денисом Устименко.

Статистика встреч

На официальном уровне команды провели восемь очных дуэлей. «Бело-синие одержали 6 побед, а «пивовары» один раз обыгрывали «Динамо». Единственная ничья была зафиксирована в поединке первого круга нынешнего чемпионата, когда киевское дерби завершилось со счетом 2:2. В ворота «Оболони» голы забили Караваев и Михавко, на что «пивовары» ответили результативными ударами Нестеренко и Устименко.

Прогноз на противостояние

«Оболонь» в этом году голов еще не пропускала, но вряд ли «пивовары» смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности в предстоящем поединке. «Бело-синие» попытаются продлить свою победную серию. Букмекеры считают «Динамо» явным фаворитом, но легко команде Костюка в киевском дерби не будет. Поставим на тотал голов меньше 3.0.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Редушко, Пономаренко, Волошин.

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Семенов, Ломницкий, Жовтенко, Полегенько, Волохатый, Черненко, Прокопенко, Устименко, Мединский.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.27 для «Динамо» и 12.69 для «Оболони». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Динамо Киев
13 марта 2026 -
18:00
Оболонь
Тотал голов меньше 3.0 1.61
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость.
Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь прогнозы
