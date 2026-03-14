Игорь КОСТЮК: «Динамо перестало контролировать мяч и играло сумбурно»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после киевского дерби с «Оболонью» (2:1) в 20-м туре УПЛ.

– Почему игра вышла такой нервной, особенно во втором тайме?

– В первую очередь, соперник начал играть немного агрессивнее за счет длинных передач. Мы перестали контролировать мяч, перестали открываться, неорганизованно играли – был сумбур. Это было причиной того, что игра стала нервной. Но мы успевали перестраиваться, не давали сопернику создавать моменты у наших ворот, не допускали того, чтобы мы уходили низко, кроме как после длинных аутов, которые они закидывали в штрафную площадку. Но моментов у соперника не было. Мы играли очень организованно в обороне.

– Замена Коробова в перерыве была связана с игровыми моментами или со здоровьем?

– Макс повредил мышцу. Он доиграл первый тайм, но уже в ходе игры мы понимали, что будем его менять. Он не смог продолжить матч.

– Как вы оцените игру Яцыка, который сегодня вышел в основном составе?

– Считаю, что Яцек сегодня хорошо играл в первом тайме. С левого фланга была достаточно уверенная игра, мы много раз вскрывали оборону, доставляли мяч в штрафную площадку, создавали угрозы воротам. И перестраивались хорошо, а значит, я считаю, что он сегодня хорошо сыграл.

– После того как «Динамо» вышло вперед, команда как будто успокоилась. Это была ваша установка или просто играли по счету?

– Нет, команда не успокоилась. В течение первого тайма мы создавали много моментов. После того как забили второй гол, продолжили высоко прессинговать. Соперник не мог выходить в контратаки, мы быстро реагировали на потерю мяча. Но во втором тайме «Оболонь» немного изменила тактику за счет длинных передач. Центральные защитники начали нервничать, перестали выходить через пас.