Игорь КОСТЮК: «Динамо перестало контролировать мяч и играло сумбурно»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после игры с Оболонью
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после киевского дерби с «Оболонью» (2:1) в 20-м туре УПЛ.
– Почему игра вышла такой нервной, особенно во втором тайме?
– В первую очередь, соперник начал играть немного агрессивнее за счет длинных передач. Мы перестали контролировать мяч, перестали открываться, неорганизованно играли – был сумбур. Это было причиной того, что игра стала нервной. Но мы успевали перестраиваться, не давали сопернику создавать моменты у наших ворот, не допускали того, чтобы мы уходили низко, кроме как после длинных аутов, которые они закидывали в штрафную площадку. Но моментов у соперника не было. Мы играли очень организованно в обороне.
– Замена Коробова в перерыве была связана с игровыми моментами или со здоровьем?
– Макс повредил мышцу. Он доиграл первый тайм, но уже в ходе игры мы понимали, что будем его менять. Он не смог продолжить матч.
– Как вы оцените игру Яцыка, который сегодня вышел в основном составе?
– Считаю, что Яцек сегодня хорошо играл в первом тайме. С левого фланга была достаточно уверенная игра, мы много раз вскрывали оборону, доставляли мяч в штрафную площадку, создавали угрозы воротам. И перестраивались хорошо, а значит, я считаю, что он сегодня хорошо сыграл.
– После того как «Динамо» вышло вперед, команда как будто успокоилась. Это была ваша установка или просто играли по счету?
– Нет, команда не успокоилась. В течение первого тайма мы создавали много моментов. После того как забили второй гол, продолжили высоко прессинговать. Соперник не мог выходить в контратаки, мы быстро реагировали на потерю мяча. Но во втором тайме «Оболонь» немного изменила тактику за счет длинных передач. Центральные защитники начали нервничать, перестали выходить через пас.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шанс получат Ирак или ОАЭ
Казаков проходит службу в одном из подразделений Сил обороны Украины