Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 марта 2026, 10:01 | Обновлено 14 марта 2026, 10:07
ПОНОМАРЕНКО: «Они закрылись, пять защитников, мало пространства впереди»

Форвард Динамо прокомментировал сложную победу в матче против Оболони

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от матча против «Оболони» (2:1), в котором он вновь отметился забитым мячом и продолжил свою голевую серию.

– Скажите, по атмосфере и напряжению, удалось ли сегодняшнее дерби?

– Конечно, удалось. Удалось, потому что мы выиграли. В матче первого круга, к сожалению, не удалось выиграть, потеряли очки, но на это дерби вышли с пониманием, что нужно отдавать долг и забирать три очка. Победили, поэтому отличное настроение, и движемся дальше.

– Вы снова забили. Что вообще происходит? Признайтесь, это какая-то магия?

– Это не магия, а постоянная работа над собой. Благодаря команде, благодаря вере тренеров и всех, кто рядом. Возможно, сейчас на поле судьба отплачивает мне за то, через что я прошел.

– «Оболонь» играла в три центральных защитника, которые так же, как и вы, имеют значительные антропометрические данные. Возможно, сегодня было немного сложнее по сравнению с предыдущими матчами, когда, наверное, было чуть больше пространства в штрафной площадке?

– Всегда против таких команд сложнее играть, потому что они сзади «закрываются», играют в пять защитников, мало пространства впереди. Если бы было пространство, действительно было бы легче. Но хорошо, что после гола мы не сдались, понимали, что нам нужно делать, забили два гола – и выиграли эту игру.

– Из-за вашей результативности в последних матчах ходят разговоры насчет вашего вызова в сборную Украины. Что вы думаете по этому поводу?

– Я абстрагируюсь от всего этого, ведь моей задачей является выходить на каждую игру и помогать команде одерживать победы. Поэтому никаких других мыслей у меня нет, кроме той игры, которая происходит в этот момент.

По теме:
ФОТО. Киевское дерби. Голы Ярмоленко и Пономаренко принесли победу Динамо
РЕДУШКО: «Динамо нельзя терять очки, потому что есть отставание от лидеров»
ВИВЧАРЕНКО: «Создали много моментов, поэтому результат закономерный»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Футбол | 13 марта 2026, 12:33 3
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»

Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики

Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Футбол | 13 марта 2026, 12:27 1
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским

Форвард Матвей Пономаренко улучшил свою игру после назначения Игоря Костюка

Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Футбол | 14.03.2026, 03:58
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Известно, какое наказание ждет Иран за отказ играть на чемпионате мира
Футбол | 14.03.2026, 07:32
Известно, какое наказание ждет Иран за отказ играть на чемпионате мира
Известно, какое наказание ждет Иран за отказ играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 23:22
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Перець
Самі не грають і іншим заважають
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 3
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
13.03.2026, 05:42 5
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
