ПОНОМАРЕНКО: «Они закрылись, пять защитников, мало пространства впереди»

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от матча против «Оболони» (2:1), в котором он вновь отметился забитым мячом и продолжил свою голевую серию.

– Скажите, по атмосфере и напряжению, удалось ли сегодняшнее дерби?

– Конечно, удалось. Удалось, потому что мы выиграли. В матче первого круга, к сожалению, не удалось выиграть, потеряли очки, но на это дерби вышли с пониманием, что нужно отдавать долг и забирать три очка. Победили, поэтому отличное настроение, и движемся дальше.

– Вы снова забили. Что вообще происходит? Признайтесь, это какая-то магия?

– Это не магия, а постоянная работа над собой. Благодаря команде, благодаря вере тренеров и всех, кто рядом. Возможно, сейчас на поле судьба отплачивает мне за то, через что я прошел.

– «Оболонь» играла в три центральных защитника, которые так же, как и вы, имеют значительные антропометрические данные. Возможно, сегодня было немного сложнее по сравнению с предыдущими матчами, когда, наверное, было чуть больше пространства в штрафной площадке?

– Всегда против таких команд сложнее играть, потому что они сзади «закрываются», играют в пять защитников, мало пространства впереди. Если бы было пространство, действительно было бы легче. Но хорошо, что после гола мы не сдались, понимали, что нам нужно делать, забили два гола – и выиграли эту игру.

– Из-за вашей результативности в последних матчах ходят разговоры насчет вашего вызова в сборную Украины. Что вы думаете по этому поводу?

– Я абстрагируюсь от всего этого, ведь моей задачей является выходить на каждую игру и помогать команде одерживать победы. Поэтому никаких других мыслей у меня нет, кроме той игры, которая происходит в этот момент.