Динамо Киев

В пятницу, 13 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Оболонь». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало игры – в 18:00.

Киевское «Динамо» подходит к матчу против «Оболони» в хорошем состоянии. После зимней паузы команда одержала три победы подряд: минимально обыграла «Рух» (1:0), затем уверенно разобралась с «Эпицентром» (4:0), а в прошлом туре в напряжённом и скандальном матче одолела житомирское «Полесье» (2:1).

Несмотря на разные эмоции после этих игр, киевляне постепенно улучшают положение в таблице. Сейчас «Динамо» занимает четвертое место и отстаёт от «Полесья» всего на одно очко. Борьба за чемпионство выглядит сложной задачей – отрыв от «Шахтёра» составляет девять баллов – но вот гонка за медали для команды только начинается.

«Оболонь» тоже может быть довольна стартом весенней части сезона. «Пивовары» получили техническую победу над «Александрией», затем обыграли «Рух» (1:0), а в прошлом туре сыграли вничью с «Кривбассом» (0:0). Таким образом, команда пока не пропускала после зимней паузы и демонстрирует организованную игру в обороне.

Именно за счёт надёжной защиты «Оболонь» попробует навязать борьбу киевскому «Динамо», которое будет стремиться продолжить победную серию и приблизиться к призовой тройке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Оболонь», за которой можно следить на украинской версии сайта.

