Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19.03.2026 13:00 – FT 0 : 5
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 14:56 | Обновлено 19 марта 2026, 15:22
Подопечные Игоря Костюка без шансов обыграли «горожан» с очередным голом Пономаренко

Матч, состоявшийся в раннем временном слоте четверга в рамках двадцать первого тура украинской Премьер-лиги в Александрии, продолжил программу этой несколько суматошной недели. Ведь приближаются матчи национальных сборных, и по просьбе Сергея Реброва команды, игроки которых получили приглашения на подготовку к важнейшим матчам «сине-желтых» весной 2026 года, должны были проводить свои матчи раньше других.

Среди них и киевское «Динамо», чье представительство в рядах национальной команды снова будет весомым, поэтому против «Александрии» на КСК «Ника» команда Игоря Костюка должна была сыграть именно в этот день. И поскольку, к сожалению, в этом регионе уже привычно высока вероятность воздушных тревог, эту встречу нужно было начинать как можно раньше. Просто на всякий случай.

Однако то ли игроки команды Кирилла Нестеренко не проснулись после обеда, то ли просто не досмотрели соперников во время первого углового на правом фланге уже на третьей минуте игры, но произошел пропущенный ими гол, который решил дальнейшую судьбу команд в этом противостоянии. Ярмоленко сыграл на добивании отскока в центре штрафной после заблокированного удара с лету в исполнении Вивчаренко.

И на этом события этого матча в пользу «Динамо» только начинали разворачиваться. Ведь никаких оснований говорить о том, что «полиграфы» смогут что-то противопоставить соперникам в своих атаках, просто не было. Хозяева теряли мячи в довольно прямолинейных атаках и скорее надеялись, что найдется какой-то момент борьбы в чужой штрафной, на который вдруг обратит свое внимание VAR. Но этого не происходило.

Тем временем в середине первого тайма киевляне упрочили свое преимущество дополнительным голом, когда быстрая комбинация с передачей Шапаренко на Редушка на левый фланг штрафной завершилась ударом Макаренко, который тот отбил прямо на ногу Яцику перед пустыми воротами. «Динамо» затем так и доиграло этот первый тайм в абсолютном спокойствии, тогда как у Нестеренко должна была оставаться разве что вера в чудо и какой-то конкретный разговор с собственными футболистами во время перерыва.

Этот разговор, возможно, и имел место, но не сработал он во втором тайме вообще. Потому что «Александрия» вообще перестала бежать в атаку, и где-то 40 из 45 минут после перерыва мы наблюдали за тем, как «Динамо» методично демонтирует оборону соперников. И, конечно, на двух голах киевляне останавливаться при этом не планировали.

Итак, Макаренко получил полную порцию ударов при участии Волошина, Редушка и, в конце концов, Пономаренко, которые направляли свои удары по разным углам ворот голкипера «Александрии» при полной беспомощности защиты хозяев поля. Собственно, игроки «полиграфов» сами создавали себе эти опасные моменты, когда не могли даже приблизиться к центральной линии без ошибок на ровном месте. С таким настроем о спасении пока вообще не может быть и речи. А вот настроения «Динамо» может хватить и на большие результаты.

После международного перерыва «Александрия» вернется гостевым матчем против СК «Полтава», а киевское «Динамо» сыграет дома против львовских «Карпат».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Александрия» - «Динамо» - 0:5

Голы: Ярмоленко, 4, Яцык, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Предупреждения: Шостак, 37, Беиратче, 43 – Захарченко, 47

«Александрия»: Макаренко – Огарков (Андрейчик, 84), Беиратче, Кампуш, Ващенко – Фернандо Энрике (Черныш, 79) – Цара, Шостак (Амарал, 54), Мишнёв, Яде (Жонатан, 79) – Родригеш (Бутко, 79)

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Захарченко, Попов, Тымчик (Караваєв, 81) – Бражко (Буяльский, 76) – Редушко, Яцык (Михайленко, 61), Шапаренко (Пихалёнок, 61), Ярмоленко (Волошин, 61) – Пономаренко

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 1 (0) – 13 (10)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 4 – 1

Дмитрий Телицын
Dynamo1927
Поздравляю Динамо Киев с победой! Александрию не заметили, победа на изи. Ярмоленко с 119 голом, Пономаренко также с голом! Движемся дальше, борьба за медали продолжается... 
Петро
З перемогою Динамо!
sahka1981
Ну тут вже впевнено виграли. Добре що Пономаренко забив. З перемогою!
Gargantua
Обоонь и Александрия на столько слабы, что трудно даже что то анализировать.
Приятно, что во втором тайме не сбавили темп и добивали соперника.
Remark
Вітаю найкращий клуб України з розгромною перемогою над тогорічним претендентом до ЛЧ 👊
Перець
кроти відкривайте бояришник 
Сказки ДАмбаса
Я ж говорил затопчем алексашек)
OKs100
И всего лишь нужно было выпустить играть молодежку, и сразу пошли победы. Если летом ещё продадут 10-12 игроков основного состава, в следующем сезоне результаты ещё улучшатся.
Test
Щось заголовком не те? Зазвичай пишуть- Важка перемога киян, а тут прям забули .... КуАжжж... Йопт....
Ukraine
Я лох , вже 6 матчів поспіль сидячи на пляшці кричю що динамо всі суперники на класі обіграють. А виявляється що це просто мої підземні фантазії
CheMP
кто такой Игорь Костюк? что-то я совсем потерялся от футбола) новый рого-тренер?
DK2025
Поздравляю ЧЕМПИОНА с чемпионской игрой и победой! Моте - забивать в КАЖДОМ матче и дальше! Сичкаренко и прочим ржавым - лопните от своей желчи и ненависти! Полищукам - выпустить еще один рекламный ролик о том, как трудно стоять втроем на пьедестале и дрожать, что тебя оттуда СКОРО выпихнут
Khafre
на мою скромну динамівську думку сьогоднішній стартовий склад має вийти на гру проти шведів. І тоді в ЗбУ будуть непогані шанси вийти на ЧС
Khafre
костюк топ, команда вже сьогодні готова штурмувати європу.
костюковське динамо чимось нагадує мені динамо лобановського 99року
навіть шева тоді не забивав так часто як матвій. 
Микола Унгурян
враховуючи в якому стані "олександрія" то це було очікувано. 
vasilichn
Я так хотел увидеть хет трик Пономаренко, а он забил только один. Разочарован.
Перший Серед Рівних в бані
Денис Шостак з позивним "Незнайка на Лунє", ждемо на флеш-інтерв'ю. 
Fan DynamoKyiv
Сегодня в нашем подвале Динамо Киев, разговоры шли не про выкройки и не про новые партии меха судьям. Даже машинки будто притихли все обсуждали игру Динамо Киев. Потому что такое не каждый день увидишь: 0:5 на выезде, это уже не просто победа, это заявление. Дядя Коля сказал: Вот это игра, без лишнего шума, без шуб, без закулисных историй. И правда, когда команда так выходит и решает всё на поле, сразу отпадает куча вопросов, которые обычно всплывают после матчей. Никаких намёков, никаких разговоров только футбол. А у нас в подвале, среди шуб, дублёнок и курток, юмор пошёл своим ходом. Может, — говорят, — пора закрывать производство? Раз без меха теперь и так всё выигрывается. Другие подхватывают: «И “новая почта” теперь без срочных заказов для судей простаивает». Смех стоит такой, что стены трясутся.
Но если серьёзно, такие матчи возвращают веру. В то, что можно просто играть и выигрывать. Без меха. И, честно говоря, хочется, чтобы такие вечера становились привычкой, а не редким праздником🤍💙
Singularis
Подстилка опять во всей красе.  РМ  стала  -  23:93. 
AN448
Такому мощному Динамо должны были дать место в плей-офф ЛЧ. Спортинг и Барса нервно курят в сторонке👏👏
