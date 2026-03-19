Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию

Матч, состоявшийся в раннем временном слоте четверга в рамках двадцать первого тура украинской Премьер-лиги в Александрии, продолжил программу этой несколько суматошной недели. Ведь приближаются матчи национальных сборных, и по просьбе Сергея Реброва команды, игроки которых получили приглашения на подготовку к важнейшим матчам «сине-желтых» весной 2026 года, должны были проводить свои матчи раньше других.

Среди них и киевское «Динамо», чье представительство в рядах национальной команды снова будет весомым, поэтому против «Александрии» на КСК «Ника» команда Игоря Костюка должна была сыграть именно в этот день. И поскольку, к сожалению, в этом регионе уже привычно высока вероятность воздушных тревог, эту встречу нужно было начинать как можно раньше. Просто на всякий случай.

Однако то ли игроки команды Кирилла Нестеренко не проснулись после обеда, то ли просто не досмотрели соперников во время первого углового на правом фланге уже на третьей минуте игры, но произошел пропущенный ими гол, который решил дальнейшую судьбу команд в этом противостоянии. Ярмоленко сыграл на добивании отскока в центре штрафной после заблокированного удара с лету в исполнении Вивчаренко.

И на этом события этого матча в пользу «Динамо» только начинали разворачиваться. Ведь никаких оснований говорить о том, что «полиграфы» смогут что-то противопоставить соперникам в своих атаках, просто не было. Хозяева теряли мячи в довольно прямолинейных атаках и скорее надеялись, что найдется какой-то момент борьбы в чужой штрафной, на который вдруг обратит свое внимание VAR. Но этого не происходило.

Тем временем в середине первого тайма киевляне упрочили свое преимущество дополнительным голом, когда быстрая комбинация с передачей Шапаренко на Редушка на левый фланг штрафной завершилась ударом Макаренко, который тот отбил прямо на ногу Яцику перед пустыми воротами. «Динамо» затем так и доиграло этот первый тайм в абсолютном спокойствии, тогда как у Нестеренко должна была оставаться разве что вера в чудо и какой-то конкретный разговор с собственными футболистами во время перерыва.

Этот разговор, возможно, и имел место, но не сработал он во втором тайме вообще. Потому что «Александрия» вообще перестала бежать в атаку, и где-то 40 из 45 минут после перерыва мы наблюдали за тем, как «Динамо» методично демонтирует оборону соперников. И, конечно, на двух голах киевляне останавливаться при этом не планировали.

Итак, Макаренко получил полную порцию ударов при участии Волошина, Редушка и, в конце концов, Пономаренко, которые направляли свои удары по разным углам ворот голкипера «Александрии» при полной беспомощности защиты хозяев поля. Собственно, игроки «полиграфов» сами создавали себе эти опасные моменты, когда не могли даже приблизиться к центральной линии без ошибок на ровном месте. С таким настроем о спасении пока вообще не может быть и речи. А вот настроения «Динамо» может хватить и на большие результаты.

После международного перерыва «Александрия» вернется гостевым матчем против СК «Полтава», а киевское «Динамо» сыграет дома против львовских «Карпат».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Александрия» - «Динамо» - 0:5

Голы: Ярмоленко, 4, Яцык, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Предупреждения: Шостак, 37, Беиратче, 43 – Захарченко, 47

«Александрия»: Макаренко – Огарков (Андрейчик, 84), Беиратче, Кампуш, Ващенко – Фернандо Энрике (Черныш, 79) – Цара, Шостак (Амарал, 54), Мишнёв, Яде (Жонатан, 79) – Родригеш (Бутко, 79)

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Захарченко, Попов, Тымчик (Караваєв, 81) – Бражко (Буяльский, 76) – Редушко, Яцык (Михайленко, 61), Шапаренко (Пихалёнок, 61), Ярмоленко (Волошин, 61) – Пономаренко

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 1 (0) – 13 (10)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 4 – 1

