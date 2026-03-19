В четверг, 19 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Александрия

Видимо, чудо должно произойти, чтобы «Александрия» не составила компанию «Полтави» и не вылетела в этом сезоне напрямую из УПЛ. Команда Кирилла Нестеренко откровенно плохо играет и кажется, что только вопрос времени, когда тренера отправят в отставку и его место займет Владимир Шаран. Удастся ли ему спасти команду, неизвестно, но то, что это не удастся нынешнему тренерскому штабу, кажется неоспоримым фактом.

После возобновления сезона «Александрия» провела три игры. Во всех троих проиграла – «Металлисту 1925», «Шахтеру» и ЛНЗ. Ну и, конечно, помним об игре против «Оболони», которая не состоялась, как определил КДК, по вине «Александрии», и в какой клубе засчитано техническое поражение.

В предыдущем туре удаление получил центфорвард Брайан Кастильо. Нельзя сказать, что это большая потеря для команды, поскольку за три игры все равно «полиграфы» не забили ни одного гола, но все же его будет подменять менее адаптированный к нашим реалиям Ндиага. Но Нестеренко считает, что в этой красной карточке ничего плохого нет, поскольку игрок боролся до конца и показывал неравнодушие. Такое.

При этом игру первого круга «Александрия» умудрилась свести к ничьей 2:2. Но тогда ситуация не была столь печальной, как сейчас. Теперь же, напомним, у команды 12-матчевая безвыигрышная серия, в которую входят только четыре ничьи.

Динамо

А у «Динамо» все хорошо. Все матчи после возобновления чемпионата выиграны, в них пропущены только два гола. И пусть игра против «Полесья» получилась скандальной из-за многочисленных ошибок арбитра, но арбитр ошибался в обе стороны.

Во всех матчах забивал Матвей Пономаренко, отличившийся уже шесть игр подряд. За такие заслуги его впервые вызвали в национальную сборную Украины. Дебютный вызов получил и Руслан Нещерет.

Интересно, что осенью, когда у команды началась черная серия неудач, она совпала с травмой Кристиана Биловара и в конце концов закончилась увольнением Шовковского, а начало нынешних успехов совпадает с возвращением Биловара на поле. Случайность или Биловар действительно является столь важным игроком защиты? Кстати, в игре против «Полесья» знаменитый «зять» должен был получать прямую красную карточку, чего ему не дали даже желтую, вопрос к арбитрам Балакину и Шурману.

Травмировался партнер Биловара по центру защиты Тарас Михавко. поэтому ожидается выход на поле Дениса Попова, а это всегда есть нестабильность и непонимание того, чего от этого защитника можно ожидать, как в хорошую, так и в другую сторону.

В игре против «Оболони» забил Андрей Ярмоленко, теперь на его счету 118 голов в национальных чемпионатах и ​​нужно семь голов до рекорда. Побьет ли он его – вряд ли, об этом нужно писать отдельный материал, но против соперника уровня «Александрии» вполне можно ожидать снова выхода Ярмоленко в старте.

История встреч

В 37 матчах огромное преимущество «Динамо» – 28 побед при семи ничьих и двух поражениях. Разница мячей – 23:88.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Боль, Беиратче, Кампуш, Огарков – Мишнев, Енрике – Родригес, Ндиага, Цара

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Биловар, Попов, Вивчаренко – Бражко, Яцик – Ярмоленко, Пихаленок, Редушко – Пономаренко

Прогноз на противостояние

Конечно, у каждого фаворита есть неожиданные потери очков и это нормально, но против такой «Александрии» потерять очки будет очень тяжело. Поэтому ожидаем легкой победы киевлян с очередным голом Пономаренко.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 13.1 для «Александрии» и 1.27 для «Динамо».