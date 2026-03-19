Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 08:15 | Обновлено 19 марта 2026, 08:18
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

19 марта 2026, 08:15 | Обновлено 19 марта 2026, 08:18
170
0
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 19 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Александрия» встретится с «Динамо». Матч пройдет в Александрии на стадионе КСК «Ника», игра начнется в 13:00.

«Динамо» по праву можно считать командой-открытием весенней части сезона, ведь команда Игоря Костюка одержала четыре победы подряд и вместе с «Шахтером» киевляне единственные, кто завершил все поединки со стопроцентным результатом. Значительную роль в успехе «Динамо» сыграл Матвей Пономаренко, забивший шесть голов в стартовых поединках, и стремительно ворвался в гонку за звание лучшего голеадора УПЛ.

Другое дело «Александрия»: «горожане» полностью провалили этот сезон, не забив ни одного гола в четырех весенних поединках и имеют очень малые шансы на сохранение прописки в УПЛ. Но что интересно, команде Кирилла Нестеренко удалось отобрать очки у «Динамо» на их арене, поэтому и на этот поединок «Александрия» будет настраиваться, как на последний бой, и захочет испортить настроение киевлянам перед международной паузой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 13.13 для «Александрии» и 1.27 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Александрия
19 марта 2026 -
13:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.27 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
