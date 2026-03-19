В четверг, 19 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Александрия» встретится с «Динамо». Матч пройдет в Александрии на стадионе КСК «Ника», игра начнется в 13:00.

«Динамо» по праву можно считать командой-открытием весенней части сезона, ведь команда Игоря Костюка одержала четыре победы подряд и вместе с «Шахтером» киевляне единственные, кто завершил все поединки со стопроцентным результатом. Значительную роль в успехе «Динамо» сыграл Матвей Пономаренко, забивший шесть голов в стартовых поединках, и стремительно ворвался в гонку за звание лучшего голеадора УПЛ.

Другое дело «Александрия»: «горожане» полностью провалили этот сезон, не забив ни одного гола в четырех весенних поединках и имеют очень малые шансы на сохранение прописки в УПЛ. Но что интересно, команде Кирилла Нестеренко удалось отобрать очки у «Динамо» на их арене, поэтому и на этот поединок «Александрия» будет настраиваться, как на последний бой, и захочет испортить настроение киевлянам перед международной паузой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо»

