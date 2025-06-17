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Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2025, 06:31 | Обновлено 17 июня 2025, 06:48
182
0

Статистика коучей сборной. Ребров приблизился к Сабо в исторической таблице

Сергей Ребров провел 26 матчей на тренерском мостике сине-желтой команды

17 июня 2025, 06:31 | Обновлено 17 июня 2025, 06:48
182
0
Статистика коучей сборной. Ребров приблизился к Сабо в исторической таблице
УАФ. Сергей Ребров

После двух июньских матчей в турнире Canadian Shield против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1) произошли небольшие изменения в историческом рейтинге тренеров сборной Украины.

Сергей Ребров провел уже 26 матчей на посту главного тренера «сине-желтых», приблизившись к Йожефу Сабо, у которого 34 игры и 4-е место в рейтинге.

На данный момент статистика Реброва: 12 побед, 7 ничьих, 7 поражений, разница мячей: 40 забитых и 35 пропущенных.

Историческая таблица тренеров сборной Украины.

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Андрей Баль Андрей Шевченко Николай Павлов Олег Базилевич Мирон Маркевич Юрий Калитвинцев Алексей Михайличенко Александр Заваров Сергей Ребров Олег Блохин Леонид Буряк Анатолий Коньков Валерий Лобановский Руслан Ротань Виктор Прокопенко Йожеф Сабо Михаил Фоменко сборная Украины по футболу Александр Петраков статистика тренеры Canadian Shield
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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