Статистика коучей сборной. Ребров приблизился к Сабо в исторической таблице

После двух июньских матчей в турнире Canadian Shield против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1) произошли небольшие изменения в историческом рейтинге тренеров сборной Украины.

Сергей Ребров провел уже 26 матчей на посту главного тренера «сине-желтых», приблизившись к Йожефу Сабо, у которого 34 игры и 4-е место в рейтинге.

На данный момент статистика Реброва: 12 побед, 7 ничьих, 7 поражений, разница мячей: 40 забитых и 35 пропущенных.

Историческая таблица тренеров сборной Украины.