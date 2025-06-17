Сборная УКРАИНЫ17 июня 2025, 06:31 | Обновлено 17 июня 2025, 06:48
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Статистика коучей сборной. Ребров приблизился к Сабо в исторической таблице
Сергей Ребров провел 26 матчей на тренерском мостике сине-желтой команды
17 июня 2025, 06:31 | Обновлено 17 июня 2025, 06:48
182
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После двух июньских матчей в турнире Canadian Shield против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1) произошли небольшие изменения в историческом рейтинге тренеров сборной Украины.
Сергей Ребров провел уже 26 матчей на посту главного тренера «сине-желтых», приблизившись к Йожефу Сабо, у которого 34 игры и 4-е место в рейтинге.
На данный момент статистика Реброва: 12 побед, 7 ничьих, 7 поражений, разница мячей: 40 забитых и 35 пропущенных.
Историческая таблица тренеров сборной Украины.
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