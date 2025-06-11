Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Сине-желтая команда с тремя очками заняла итоговую вторую позицию
В ночь с 10 на 11 июня состоялись заключительные матчи турнира Canadian Shield.
Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.
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Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Все голы были забиты во втором тайме. У украинцев отличились Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.
Матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара завершился без забитых мячей. По пенальти победил Кот-д’Ивуар (0:0, пен. 5:4), однако особого значения это уже не имело.
Канада выиграла домашний турнир с 4 очками, далее расположились Украина, Новая Зеландия (по 3), Кот-д'Ивуар (2).
Сине-желтая команда заняла второе место на Canadian Shield благодаря личной победе над сборной Новой Зеландии (2:1).
🏆 Canadian Shield 2025
2-й тур. Торонто (Канада), 11 июня
🔹 00:00. Новая Зеландия – Украина – 1:2
Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75
🔹 03:30. Канада – Кот-д'Ивуар – 0:0 (пен. 4:5)
Турнирное положение Canadian Shield
- 1. Канада – 4 очка (мячи 4–2)
- 2. Украина – 3 очка (мячи 4–5)
- 3. Новая Зеландия – 3 очка (мячи 2–2)
- 4. Кот-д'Ивуар – 2 очка (мячи 0–1)
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