Canadian Shield. Канада и Кот-д'Ивуар разошлись миром в последнем матче

Завершился товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара в турнире Canadian Shield.

Игра, которая состоялась в ночь на 11 июня на стадионе BMO Field в Торонто, завершилась со счетом 0:0, без забитых мячей.

По пенальти победил Кот-д’Ивуар (0:0, пен. 5:4), однако особого значения это не имело.

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Канада нанесла 8 ударов, а у Кот-д’Ивуара – 9 таких действий в нападении.

В турнире принимали участие четыре сборные – Канада, Украина, Кот-д'Ивуар и Новая Зеландия.

Матч Канады против Кот-д’Ивуара стал для хозяев вторым поединком, в первом они обыграли Украину (4:2).

Канада выиграла домашний турнир с 4 очками, далее расположились Украина, Новая Зеландия (по 3), Кот-д'Ивуар (2).

🔹 Canadian Shield 2025

2-й тур. Торонто (Канада), 11 июня

03:30. Канада – Кот-д'Ивуар – 0:0 (пен. 4:5)

Турнирное положение Canadian Shield