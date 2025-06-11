Canadian Shield. Канада и Кот-д'Ивуар разошлись миром в последнем матче
Поединки в Торонто завершены, Канада выиграла домашний турнир
Завершился товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара в турнире Canadian Shield.
Игра, которая состоялась в ночь на 11 июня на стадионе BMO Field в Торонто, завершилась со счетом 0:0, без забитых мячей.
По пенальти победил Кот-д’Ивуар (0:0, пен. 5:4), однако особого значения это не имело.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Канада нанесла 8 ударов, а у Кот-д’Ивуара – 9 таких действий в нападении.
В турнире принимали участие четыре сборные – Канада, Украина, Кот-д'Ивуар и Новая Зеландия.
Матч Канады против Кот-д’Ивуара стал для хозяев вторым поединком, в первом они обыграли Украину (4:2).
Канада выиграла домашний турнир с 4 очками, далее расположились Украина, Новая Зеландия (по 3), Кот-д'Ивуар (2).
🔹 Canadian Shield 2025
2-й тур. Торонто (Канада), 11 июня
03:30. Канада – Кот-д'Ивуар – 0:0 (пен. 4:5)
Турнирное положение Canadian Shield
- 1. Канада – 4 очка
- 2. Украина – 3 очка
- 3. Новая Зеландия – 3 очка
- 4. Кот-д'Ивуар – 2 очка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией
Легендарный боксер советует Деонтею Уайлдеру больше не выходить на ринг