Турнирная таблица Canadian Shield. Где Украина? Осталось сыграть один матч

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.

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Украина еще ни разу не играла против новозеландцев, это была первая встреча команд.

Все голы были забиты во втором тайме. У украинцев отличились Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.

Турнирное положение Canadian Shield: Канада, Новая Зеландия, Украина (по 3 очка), Кот-д'Ивуар (по 0).

Впереди ночью (в 03:30) – игра между Канадой и Кот-д'Ивуаром, от нее будет зависеть итоговое распределение мест.

🔹 Canadian Shield

2-й тур. Торонто (Канада), 11 июня

00:00. Новая Зеландия – Украина – 1:2

Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

03:30. Канада – Кот-д'Ивуар

Турнирная таблица (данные УАФ)

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