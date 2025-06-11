Турнирная таблица Canadian Shield. Где Украина? Осталось сыграть один матч
Украинская команда на турнире один матч выиграла и один поединок проиграла
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.
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Украина еще ни разу не играла против новозеландцев, это была первая встреча команд.
Все голы были забиты во втором тайме. У украинцев отличились Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.
Турнирное положение Canadian Shield: Канада, Новая Зеландия, Украина (по 3 очка), Кот-д'Ивуар (по 0).
Впереди ночью (в 03:30) – игра между Канадой и Кот-д'Ивуаром, от нее будет зависеть итоговое распределение мест.
🔹 Canadian Shield
2-й тур. Торонто (Канада), 11 июня
00:00. Новая Зеландия – Украина – 1:2
Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75
03:30. Канада – Кот-д'Ивуар
Турнирная таблица (данные УАФ)
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