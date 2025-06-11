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Товарищеские матчи
Новая Зеландия
10.06.2025 23:55 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 02:03 | Обновлено 11 июня 2025, 02:38
1274
17

С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию

Во второй игре товарищеского турнира подопечные Реброва играли намного лучше, чем в первой

11 июня 2025, 02:03 | Обновлено 11 июня 2025, 02:38
1274
17
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Getty Images/Global Images Ukraine

​Это лето для национальной сборной Украины становится полноценным временем для открытий, потому что наши футбольные горизонты стремительно расширяются. Несколько дней назад «сине-желтые» во главе с Сергеем Ребровым получили пусть и негативный, но все же опыт первого матча на поле сборной Канады (2:4), после чего прошло совсем немного времени, и настал момент для второго нашего матча на товарищеском турнире Canadian Shield.

И в контексте следующего соперника – сборной Новой Зеландии – нас ждал также дебютный опыт противостояния с этим соперником. И пусть шансов на итоговый успех в турнире в целом у нашей команды оставалось мало, но болельщики все равно ждали реакции после горького поражения. В футболе эти ожидания означают только требование побеждать. А глубокую ротацию, как и обещал Ребров, мы увидели еще в момент объявления стартовых составов – аж девять изменений.

Изменилась и игра сборной Украины. В лучшую сторону, что, на самом деле, хорошо. Первый тайм в целом можно было считать удовлетворительным – ничего не дали создать соперникам, сами играли на относительно повышенных скоростях, и точно это выглядело значительно лучше, чем было против Канады за то же время. Последнее – радовало.

Из негатива – не смогли забить в ворота соперников, защита которых была достаточно податливой для того, чтобы «сине-желтые» все-таки открыли счет до перерыва. Лучшие моменты для этого остались на счету Гуцуляка и Кабаева, и если первый головой вратаря с близкого расстояния не переиграл, то второй на такой же дистанции мог бы и значительно лучше добить отскок уже по пустым воротам. А тем временем активно начала разминаться наша первая группа запасных.

Однако с ротацией тренерский штаб решил подождать до окончания полного часа игрового времени, хотя в начале второго тайма и без того было, что заносить в протокол. Сборная Украины на 54 минуте усилиями «полесской» связки Михайличенко и Гуцуляка открыла счет, когда защитник передачей с левого фланга нашел нападающего в зоне перед штрафной, а тот в два касания мощно пробил в ближний угол. Однако прошло пять минут, и сборная пропустила со стандарта. Снова.

Прогнозируемо, но все равно обидно из-за самого факта такой «стабильности», упустили дальнюю штангу при подаче углового с правого фланга и дали Боксоллу скинуть мяч на голову Стаменичу в кричащей близости от ворот.

И только после этого мы увидели те самые замены, эффект от которых можно назвать достаточно быстрым – во второй серии ротации от Реброва появился на поле Зинченко, и уже через мгновение первым касанием замыкал в центре штрафной прострел Мартынюка с левого фланга. А для него это был дебютный матч за национальную команду и дебютный ассист соответственно. Так что получилась красивая история, против которой сопернику было нечего противопоставить в атаке. Даже великан из АПЛ Крис Вуд не помог.

В итоге Украина с тремя очками финишировала на турнире Canadian Shield, тогда как у Новой Зеландии и Канады столько же баллов, но «кленовые листья» еще сыграют через несколько часов против Кот-д'Ивуара.

Товарищеский матч

Новая Зеландия – Украина – – 1:2

Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Предупреждения: Белл, 65, Байндон, 73, Какаче, 90+5 – Цыганков, 83, Тимчик, 89, Яремчук, 90+5

Новая Зеландия: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменич (Эллиотт, 81), Белл – Джаст (Вуд, 81), Сингх, Гарбетт (Олд, 66) – Уэйн (Барбарусес, 66)

Украина: Лунин – Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) – Михайленко (Зинченко, 74), Назарина – Зубков (Цыганков, 74), Пихаленок (Шапаренко, 86), Кабаев (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Арбитр: Карли Шоу-Маккларен (Канада)

Стадион: «БМО Филд» (Торонто, Канада)

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛОЯЦИЯ МАТЧА

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА).
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Комментарии 17
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Donchanin
Мартынюк здорово вышел. С дебютом! Цыганкова зря вызывали. Он толи боится снова поломаться, толи ему просто пох. Гуцуляк сегодня хорошо
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+4
Лига
Выиграли молодцы ! Но игры как не было так и нет, да ещё и играли с НЗ которую выносить на изи надо. Герой матча недотренер Ребров можно ему самого большого льва отдать, с заменой же угадал. И теперь он вообще не прикосновенный, нужно продлить контракт и повысить зарплату
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+3
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Vbolivalnyk-Peter
Сьогоднішня гра, а особливо робота Гуцуляка попереду, ще раз переконує, що нашій збірній потрібно грати в 2 нападаючі. Гуцуляк на позиції 10 а Довбик чи Яремчук - центрфорвард. 
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+3
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Saltovka
Гуцуляк - лев матча!
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+2
Falko
Акліматизувалися )) І чого ми з Кот д'Івуаром не граємо? (
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0
Iigor6583
З такою грою надії на вихід в фінальну частину ЧС не має. Хочуть, але не можуть, техніка на рівні 2-ї ліги Гондурасу. Постійно ці обрізуи, офсайди...Циганков, Яремчук, Шапаренко... дно. Якщо грати на відбій з новозеланцями, то що буде з французами чи ісланцями. А відносно тренера, їм хоч давай Гвардіолу чи Клопа, результат буде такий як з Ребровим. З кривоногими тихоходами толку не буде.
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0
Андрій Заліщук
Ми тут на Україну гнали після поразки від Канади, а он Англія теж "порадувала" своїх вболівальників, програвши Сенегалу, поляки пішли нашими кроками, програвши хокеїстам з Фінляндії, добре що сьогодні перемогли, але осад всеодно є
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0
Talya за добро і дружбу
🎉🎉🎉Вітання всім хто вірив у Синьо-Жовтих💙💛 і вболівав посеред ночі! Матчі Збірної🇺🇦 це вже величезне свято, а перемога взагалі невимовне щастя! 🥳 Якщо кіт 😸Ігорюша не дивився, то прокинеться і вранці буде муркотіти! 😊
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0
Alex86 1
Отмучались. Всех с победой конечно, но очевидно тш надо менять, не чувствовалось шо у нас состав в 10 раз дороже островитян.
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0
Orion-V
Виграли, це добре, але за якістю гри - те саме, що показали Гібралтар з Фарерами, багато біганини, і низький коефіцієнт корисної дії.
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-1
Oleksandr
Кабаєв та Циганков - дно матчу, Гуцуляк та Забарний - леви.
Ребров - фізрук року
Глори ОПЗЖ дИрнама - шляпи сайту 😁
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-2
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255547
Как все уже поняли, все научились играть в футбол, и делают это как могут, наша сборная тоже играет в силу её сегодняшних возможностей, и игрового потенциала своего, и общего уровня развития футбола у нас, мы уже давно не футбольная страна, она была ещё при союзе, но этот статус потеряли все сборные бывших республик союза, так что от этого нужно и отталкиваться, и не требовать не от чего то большего, особенно на текущий момент 
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-2
Saltovka
Отвратительная игра от Цыганкова! Не вызывайте его больше в сборную!
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-3
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