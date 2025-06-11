С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию

​Это лето для национальной сборной Украины становится полноценным временем для открытий, потому что наши футбольные горизонты стремительно расширяются. Несколько дней назад «сине-желтые» во главе с Сергеем Ребровым получили пусть и негативный, но все же опыт первого матча на поле сборной Канады (2:4), после чего прошло совсем немного времени, и настал момент для второго нашего матча на товарищеском турнире Canadian Shield.

И в контексте следующего соперника – сборной Новой Зеландии – нас ждал также дебютный опыт противостояния с этим соперником. И пусть шансов на итоговый успех в турнире в целом у нашей команды оставалось мало, но болельщики все равно ждали реакции после горького поражения. В футболе эти ожидания означают только требование побеждать. А глубокую ротацию, как и обещал Ребров, мы увидели еще в момент объявления стартовых составов – аж девять изменений.

Изменилась и игра сборной Украины. В лучшую сторону, что, на самом деле, хорошо. Первый тайм в целом можно было считать удовлетворительным – ничего не дали создать соперникам, сами играли на относительно повышенных скоростях, и точно это выглядело значительно лучше, чем было против Канады за то же время. Последнее – радовало.

Из негатива – не смогли забить в ворота соперников, защита которых была достаточно податливой для того, чтобы «сине-желтые» все-таки открыли счет до перерыва. Лучшие моменты для этого остались на счету Гуцуляка и Кабаева, и если первый головой вратаря с близкого расстояния не переиграл, то второй на такой же дистанции мог бы и значительно лучше добить отскок уже по пустым воротам. А тем временем активно начала разминаться наша первая группа запасных.

Однако с ротацией тренерский штаб решил подождать до окончания полного часа игрового времени, хотя в начале второго тайма и без того было, что заносить в протокол. Сборная Украины на 54 минуте усилиями «полесской» связки Михайличенко и Гуцуляка открыла счет, когда защитник передачей с левого фланга нашел нападающего в зоне перед штрафной, а тот в два касания мощно пробил в ближний угол. Однако прошло пять минут, и сборная пропустила со стандарта. Снова.

Прогнозируемо, но все равно обидно из-за самого факта такой «стабильности», упустили дальнюю штангу при подаче углового с правого фланга и дали Боксоллу скинуть мяч на голову Стаменичу в кричащей близости от ворот.

И только после этого мы увидели те самые замены, эффект от которых можно назвать достаточно быстрым – во второй серии ротации от Реброва появился на поле Зинченко, и уже через мгновение первым касанием замыкал в центре штрафной прострел Мартынюка с левого фланга. А для него это был дебютный матч за национальную команду и дебютный ассист соответственно. Так что получилась красивая история, против которой сопернику было нечего противопоставить в атаке. Даже великан из АПЛ Крис Вуд не помог.

В итоге Украина с тремя очками финишировала на турнире Canadian Shield, тогда как у Новой Зеландии и Канады столько же баллов, но «кленовые листья» еще сыграют через несколько часов против Кот-д'Ивуара.

Товарищеский матч

Новая Зеландия – Украина – – 1:2

Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Предупреждения: Белл, 65, Байндон, 73, Какаче, 90+5 – Цыганков, 83, Тимчик, 89, Яремчук, 90+5

Новая Зеландия: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменич (Эллиотт, 81), Белл – Джаст (Вуд, 81), Сингх, Гарбетт (Олд, 66) – Уэйн (Барбарусес, 66)

Украина: Лунин – Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) – Михайленко (Зинченко, 74), Назарина – Зубков (Цыганков, 74), Пихаленок (Шапаренко, 86), Кабаев (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Арбитр: Карли Шоу-Маккларен (Канада)

Стадион: «БМО Филд» (Торонто, Канада)

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛОЯЦИЯ МАТЧА