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В полночь с десятого на одиннадцатое июня сборная Украины проведет второй поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Соперником «сине-желтых» будет национальная команда Новой Зеландии.

Украина

Подопечные Сергея Реброва неудачно стартовали на турнире в Торонто. В поединке против сборной Канады наша команда проигрывала 0:3 уже к 30-й минуте встречи. «Сине-желтые» оказались банально неготовыми к этому противостоянию. К тому же, наша команда грешила откровенными ошибками. В первую очередь – в обороне. Особенно отличились в этой связи Бондарь и Матвиенко.

В середине второй половины встречи «кленовые» забили четвертый гол. То, что было понятным еще до перерыва, после перерыва стало очевидным. Забив четвертый гол, канадцы бросили играть. И наша команда воспользовалась этим, немного подсластив горечь поражения двумя забитыми мячами на финише поединка. Отличились Забарный и Зинченко.

После того поединка главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что главной причиной поражения стали индивидуальные ошибки его подопечных.

Что касается поединка против Новой Зеландии, то в нем, как заверил Ребров, шанс сыграть получат те его подопечные, которые оказались на лавке для запасных в игре против Канадой.

А еще Сергей Станиславович пообещал изменения и в игре и работу над ошибками. Но посетовал, что для этого мало времени.

Новая Зеландия

Эта команда для отечественного болельщика – настоящая загадка. Или, на худой конец, темная лошадка. Однако ни в коем случае нельзя ее недооценивать.

В последнее время «киви» заметно прогрессируют. И этот прогресс подтверждается, хотя бы, победой в игре первого тура Canadian Shield – против крепкого Кот-д'Ивуара.

Несмотря на статус фаворита противостояния и территориальную инициативу, африканская команда так и не смогла взломать оборону подопечных Даррена Бейзли.

В свою очередь, новозеландцы за всю игру создали у чужих ворот лишь один момент, и он был воплощен в забитый мяч. Гол на счету полузащитника Джаста, который отличился в конце первой половины встречи.

Эта победа вывела Новую Зеландию на второе место в турнире. У «киви», как и у «кленовых», по три очка в активе, но у хозяев лучший показатель забитых и пропущенных мячей. Наша команда, к слову, перед вторым туром замыкает турнирную таблицу.

Победа над сборной Кот-д'Ивуара продлила победную серию сборной Новой Зеландии до семи поединков подряд. И хотя «киви» побеждали соперников уровня сборной Малайзии, Фиджи или Вануату, как показала игра против ивуарийцев, недооценивать эту сборную себе же дороже.

История противостояний

Предстоящий поединок станет для соперников дебютным.

Прогноз

Сборную Украины можно считать фаворитом противостояния, однако такое мнение – скорее поверхностное. Потому что, с одной стороны, подопечные Сергея Реброва бездарно провели первый поединок на турнире, а с другой – во втором поединке наша команда наверняка выйдет в таком составе, в котором она вряд ли сыграет еще когда-нибудь.

Экспериментальный состав нашей команды, и вместе с тем мотивация оппонента и наличие в его составе таких опытных игроков, как Вуд из «Ноттингем Форест» и Марко Стаменич из «Олимпиакоса» позволяют считать, что матч получится конкурентным.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Новой Зеландии – 4,68, ничья – 3,95, победа Украины – 1.73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В последних пяти поединках подопечные Бейзли пропустили лишь один мяч. И это еще один аргумент в пользу того, что поединок для нашей команды вряд ли превратится в легкую прогулку.

Учитывая вышеизложенные аргументы, предположим, что матч в основное время завершится вничью.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Мартынюк, Таловеров, Чеберко, Михайличенко, Михайленко, Назарина, Бондаренко, Кабаев, Зубков, Гуцуляк

Новая Зеландия: Крокомб, Боксолл, Белл, Пейнакер, Какаче, Стаменич, Биндон, Джаст, Сингх, Барбарусес, Вуд.