Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча второго тура на Canadian Shield
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украина еще ни разу не играла против новозеландцев, это была первая встреча команд.
Все голы были забиты во втором тайме. У украинцев отличились Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.
Турнирное положение Canadian Shield: Канада, Новая Зеландия, Украина (по 3 очка), Кот-д'Ивуар (по 0). Впереди ночью игра между Канадой и Кот-д'Ивуаром.
🔹 Canadian Shield
2-й тур. Торонто (Канада), 10–11 июня
Новая Зеландия – Украина – 1:2
Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 54 мин
ГОЛ! 1:1. Марко Стаменич, 59 мин
ГОЛ! 1:2. Александр Зинченко, 75 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразилец останется в Мадриде
Игроки становятся свободными агентами