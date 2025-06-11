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Новая Зеландия
10.06.2025 23:55 – FT 1 : 2
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11 июня 2025, 02:37 | Обновлено 11 июня 2025, 02:38
3873
1

Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура на Canadian Shield

11 июня 2025, 02:37 | Обновлено 11 июня 2025, 02:38
3873
1
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
УАФ

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украина еще ни разу не играла против новозеландцев, это была первая встреча команд.

Все голы были забиты во втором тайме. У украинцев отличились Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.

Турнирное положение Canadian Shield: Канада, Новая Зеландия, Украина (по 3 очка), Кот-д'Ивуар (по 0). Впереди ночью игра между Канадой и Кот-д'Ивуаром.

🔹 Canadian Shield

2-й тур. Торонто (Канада), 10–11 июня

Новая Зеландия – Украина – 1:2

Гол: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 54 мин

ГОЛ! 1:1. Марко Стаменич, 59 мин

ГОЛ! 1:2. Александр Зинченко, 75 мин

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Iigor6583
Футбол у виконанні цих "звьозд" нижче плінтуса...
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