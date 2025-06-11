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11 июня 2025, 05:17 | Обновлено 11 июня 2025, 05:26
58
0

РЕБРОВ: «Много кто говорит: зачем вы туда поехали? Но это полезный турнир»

Коуч сборной рассказал о важности игры в защите в матче с Новой Зеландией

11 июня 2025, 05:17 | Обновлено 11 июня 2025, 05:26
58
0
РЕБРОВ: «Много кто говорит: зачем вы туда поехали? Но это полезный турнир»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после победного матча против Новой Зеландии (2:1) на турнире Canadian Shield в Торонто:

«Уверенность в защите – это было очень важно. Я сказал игрокам перед игрой: очень важно сегодня сыграть надежно в защите. Я считаю, что сегодня было гораздо лучше, чем в первом матче. Но, как я говорил, я не считаю, что в первом матче мы плохо сыграли в атаке. Мы создавали моменты, но, к сожалению, не реализовывали. Сегодня мы реализовали больше. И, как я смотрел, 17 ударов было за игру. Я думаю, что это достаточно много, чтобы забить два и больше мячей.

Поэтому еще раз: на этом сборе мы смотрели на игроков, смотрели на тех новых игроков, которых вызывали. Я очень доволен игрой тех игроков, которых вызывали, которые сегодня играли впервые. Мы их поздравили и надеемся, такую же стабильную игру они будут показывать и дальше.

Как любая товарищеская игра – она помогает (для подготовки к отбору на ЧМ). Вообще, когда национальная сборная не собирается больше трех месяцев – это очень трудно, потому что требования в своих клубах совсем другие, чем в национальной сборной. Гораздо лучше, если бы мы собирались чаще, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры.

Многие говорят: зачем вы туда поехали? А реально – у нас не было так много команд, которые нам предлагали играть. Их было довольно трудно найти. И мы очень благодарны Канаде, что предложили этот турнир. И я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед важными матчами квалификации.

После первой игры с Канадой – я не могу сказать, что я был недоволен игроками. Я был недоволен теми решающими ошибками, которые мы допустили в первой игре. Как я говорил – я смотрю на статистику. Большинство очень важных компонентов мы выиграли против Канады, но проиграли матч – мы пропустили четыре гола. Вот почему я был настолько расстроен. Но я думаю, что игроки старались сделать все возможное. Просто решающие ошибки, которые мы допустили, – они изменили игру.

В игре с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на оборонительных действиях. Важно было сохранить свои ворота в неприкосновенности. К сожалению, мы пропустили один гол, но, как по мне, мы сыграли сконцентрированно в защите, что важно, и мы создали много моментов, чтобы выиграть матч».

Текст: Sport.ua

Видеообзор матча Canadian Shield: Новая Зеландия – Украина – 1:2

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Canadian Shield пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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