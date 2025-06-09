В среду, 11 июня, состоится товарищеский поединок в рамках турнира Canadian Shield, в котором будут играть национальные сборные Новой Зеландии и Украины. Игра пройдет в Торонто (Канада) по полю стадиона «БМО Филд», начало – в 00:00 по Киеву

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После болезненного поражения от Канады (2:4) на «сине–желтых» ждет первая в истории встреча со сборной Новой Зеландии. Новозеландцы уже успели победить Кот-д'Ивуар благодаря голу Джаста и также раньше, несмотря на свой скромный статус, квалифицировались на ЧМ-2026.

Украинская команда до сих пор не оправилась от игры с хозяевами турнира, где ключевую роль сыграли многочисленные ошибки в защите. Ребров обещает дать шанс новым игрокам, ведь нужно найти решение в обороне и проверить резерв. Если не обыграть Новую Зеландию, пусть даже в контрольном матче, тогда действительно возникает вопрос: куда мы двигаемся как команда?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Новая Зеландия – Украина в украинской версии сайта.